На АЗС Запорожья торгуют 'бодягой' и не платят налоги: расследование ИПЭ

На большей части заправок Запорожья не только торгуют некачественным топливом, но и активно уклоняются от оплаты налогов. К таким выводам пришли специалисты Института потребительских экспертиз.

Недавно специалисты киевского Института потребительских экспертиз (ИПЭ) провели всеукраинское исследование бензина А-95. При анализе проб, отобранных в запорожском регионе, экспертов насторожил странный запах, исходящий от некоторых образцов, а также фискальные чеки, которые выдавали операторы при покупке. При этом на горячей линии института запорожский регион в лидерах по количеству жалоб на качество топлива. В итоге было решено провести отдельное исследование исключительно по Запорожью и области. Результаты превзошли все ожидания – такой "бодяги" эксперты не видели уже давно. Кроме того, оказалось, что отдельные дельцы не брезгуют выдавать чеки не установленного образца, что вызывает сомнения в их подлинности, а соответственно, и в неуплате налогов.

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Исследователи отобрали пробы бензина А-95 в 14 сетях, из них 5 – это всеукраинские игроки, работающие в регионе (ОККО, WOG, Укрнафта, Shell, БРСМ-Нафта), остальные 9 – местные операторы (Parallel, ZOG, Патриот, Barrel, Дніпро-нафта, BillOil, NPG, Енергоекспорт, Euro 5).

Эксперты традиционно разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, синюю – образцы без нарушений, ни имеющие граничные показатели, и, красная – сети, бензин на которых не соответствовал нормативам профильного ДСТУ. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Дополнительно эксперты проверили содержание биоэтанола (спирта), изопропилового спирта, метанола и эфиров.

Зеленая зона

В зеленой зоне ожидаемо оказались всеукраинские сети ОККО и WOG, а также два представителя местных сетей – ZOG и Parallel. Показатели у бензинов, приобретенных в вышеупомянутых сетях, были значительно лучше требований ДСТУ. Для начала был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. У всех – солидный запас от 96,3 у ОККО до 96,1 у ZOG. При таких показателях октанового числа двигатель работает на полную отдачу, расход топлива не увеличен. Далее определили содержание серы, одним из важнейших показателей, являющегося показателем длительности работы двигателя, его ресурса. Минимальные значения обнаружены в бензинах всех испытуемых. Что касается содержания ароматических углеводородов и бензола, то и здесь есть "запас прочности". Наименьшее количество бензола у WOG и ZOG – по 0,32 %. Напомним, что этого токсического вещества в бензине должен быть минимум, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, уменьшает ресурс двигателя до десяти раз, и очень плохо влияет на экологию.

Синяя зона

В "синюю" зону попали две заправки крупных сетей – Укрнафта и Shell. Бензины А-95 здесь соответствовали стандарту Евро 5, но без большого запаса.

Красная зона

Результаты в красной зоне огорошили экспертов. Такого топлива в лабораторию ИПЭ не попадало давно. Некоторые образцы вообще язык не поворачивался назвать бензином, скорее, это была некая горючая смесь. Естественно, это не может быть заводским производством, а является кустарной фальсификацией. Отличились сети БРСМ-Нафта, Патриот, Barrel, Дніпро-нафта, BillOil, NPG, Енергоекспорт и Euro 5, с разной степенью "тяжести" нарушений. Октановое число не соответствовало нормативу у Патриот, Barrel, BillOil и Енергоекспорт. Рекордсмен – BillOil, который продает под видом 95-го А-89.

Что касается вредной для двигателя и экологии серы, здесь обнаружились запредельные цифры. У Barrel А-95 Е – превышение в 60 раз (621 мг/кг при норме не более 10), BillOil – 90 раз (925 мг/кг при норме не более 10). Но то, что нашли в пробе бензина в сети Енергоекспорт вообще не укладывается в голове – превышение в 428 раз – 4282 мг/кг! Сколько на этом топливе проедет даже старый карбюраторный мотор, не говоря о современных авто, можно только догадываться. Дальше – больше.

Объемная доля ядовитого бензола в некоторых пробах также поражает воображение. Превышение – у всех участников красной зоны, кроме сети Патриот. В бензине с АЗС Дніпро-нафта –десятикратное превышение (10,1% при норме не более 1), BillOil – почти двенадцатикратное (11,9 %). Но даже это меркнет на фоне показателей Енергоекспорт – 48 %! С таким экспертам не доводилось сталкиваться за всю историю исследований. Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. При таком огромном количестве бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. Как и практически гарантирована поломка автомобиля.

Дополнительно эксперты проверили образцы на содержание кислородсодержащих соединений, включая содержание биоэтанола (спирта), изопропилового спирта, метанола и простых эфиров. Здесь также результаты были шокирующими. Например, "бензин", продающийся на АЗС Дніпро-нафта, почти на 60% состоит из всех вышеупомянутых компонентов. И эта смесь еще и отмечена как бензин повышенного качества "евро". "Бензин" же от сети BILLOIL на 38 % состоит из ядовитого метанола. При попадании метанола в организм человека он превращается в формальдегид. Это токсичное вещество вызывает серьезные нарушения обмена веществ, слепоту, постоянную неврологическую дисфункцию. В целом, практически в каждом образцы были обнаружены нарушения с компонентами, что однозначно говорит о том, что это топливо было произведено не в заводских условиях.

Кроме "впечатляющих" результатов экспертизы собственно бензина, эксперты также обратили внимание на чеки, которые выдают на АЗС клиентам. Кое-где это просто товарные чеки, заполненные от руки, с каким-то непонятным штампом (Barrel), у других чек внешне похож на фискальный, но на нем нет QR-кода, и в базе налоговой он не значится (NPG), некоторые выдают фискальный чек с кодом, но при простейшей проверке оказывается, что у компании аннулирован НДС (BillOil).

Далее в ИПЭ изучили объемы реализации некоторых запорожских сетей, которые опубликованы в открытых источниках. И здесь выяснилось немало интересного. В частности, судя по всему, сети Патриот и Barrel, принадлежат одному собственнику, поскольку лицензии на розничную торговлю получены на одно предприятие,

ТОВ "Простор-ДС". Согласно данным о финансовой отчетности данное ТОВ показало доход за 2022 год в размере 10,2 млн грн. Посчитаем экономику. Если взять среднюю цену топлива за 2022 год (около 40 грн за литр), и распределить на 11 АЗС сети, получаем суточную реализацию с одной АЗС 60 литров. Это же сколько надо зарабатывать на одном литре, топлива, чтобы покрыть минимум 100 тысяч грн месячных затрат на АЗС? По подсчетам, выходит примерно от 50 грн до 100 грн на литре топлива! Мистика.

Далее сеть NPG (ТОВ "Альфа Трейд Плюс 2018 и ТОВ "Ен Пі Джі Оіл"), в общей сложности 7 заправок. По аналогичному подсчету получается 636 литров в сутки. И это тоже никак не покрывает даже операционные затраты.

Сеть BillOil (4 АЗС, ТОВ "Торгквартіс"), оборот 9 млн грн., и 154 литра в сутки с одной АЗС…

Для сравнения, сеть Parallel за аналогичный период имеет оборот 2,5 млрд. грн, то есть – 7783 л в сутки с одной АЗС. Или сеть ZOG (ТОВ "Бізнес Фактор Компані"), 8 заправочных комплексов, выручка 215 млн. грн или 1840 л в сутки. Но опять же, акцентируем внимание, что две последние сети продают качественное, заводское топливо, а первые три – торгуют бензином, который не соответствует ДСТУ. Получается, что такие дельцы зарабатывают дважды – вначале на демпинге с дешевым топливом, а потом на неуплате налогов. Таким образом они наносят ущерб не только автомобилистам, но и государству, и это – во время войны!

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