Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
icon 50
Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД
Тест по ПДД
Источник: t.me/zapravilamu

Дорожные знаки на перекрестках нередко создают ситуации, когда правильный ответ зависит не только от самого запрета, но и от исключений, предусмотренных Правилами дорожного движения. Проверьте, насколько хорошо вы знаете значение запрещающих знаков и табличек к ним.

Внимательно посмотрите на изображение. Определите, разрешается ли мотоциклисту повернуть налево в этой ситуации?

Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД

ПДР тест.

Источник: t.me/zapravilamu

Можно ли мотоциклисту повернуть налево?

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только в том случае, если он там живет.
  3. Разрешается только в том случае, если он там работает.
  4. Правильные ответы указаны в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещается.
Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 259
Разрешено ли вам движение в обозначенной зоне? Тест для опытных водителей
icon 259
Разрешено ли вам движение в обозначенной зоне? Тест для опытных водителей
Елена БылимЕлена Былим
icon 319
Названы лучшие гибриды в 2026 году: топ 10 авто
icon 319
Названы лучшие гибриды в 2026 году: топ 10 авто
Елена БылимЕлена Былим
icon 265
Не стоят ажиотажа: названы переоцененные спортивные авто
icon 265
Не стоят ажиотажа: названы переоцененные спортивные авто

Что означают знаки

Перед перекрестком установлен знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Хотя на нём изображён автомобиль, действие знака не ограничивается только легковыми автомобилями. Мотоцикл также относится к механическим транспортным средствам, ведь приводится в движение двигателем.

Под знаком расположена табличка 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, в каком именно направлении действует установленный знак. В данной ситуации запрет распространяется на дорогу слева.

Следовательно, по общему правилу мотоциклист не должен поворачивать в эту сторону.

Но есть важное исключение

Действие знака 3.2 не распространяется, в частности, на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также исключение предусмотрено для транспорта, обслуживающего граждан или предприятия в этой зоне.

Поэтому, если мотоциклист живет или работает на территории, движение к которой обозначено знаком, он может повернуть налево.

Правильный ответ – 4

Разрешается, если мотоциклист там живет или работает.

Именно поэтому правильными одновременно являются утверждения из вариантов 2 и 3.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, в котором вам нужно определить водителя-нарушителя.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
ПДДавто
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться