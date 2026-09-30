Дорожные знаки на перекрестках нередко создают ситуации, когда правильный ответ зависит не только от самого запрета, но и от исключений, предусмотренных Правилами дорожного движения. Проверьте, насколько хорошо вы знаете значение запрещающих знаков и табличек к ним.

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Внимательно посмотрите на изображение. Определите, разрешается ли мотоциклисту повернуть налево в этой ситуации?

Можно ли мотоциклисту повернуть налево?

Разрешается. Разрешается только в том случае, если он там живет. Разрешается только в том случае, если он там работает. Правильные ответы указаны в вариантах 2 и 3. Запрещается.

Что означают знаки

Перед перекрестком установлен знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Хотя на нём изображён автомобиль, действие знака не ограничивается только легковыми автомобилями. Мотоцикл также относится к механическим транспортным средствам, ведь приводится в движение двигателем.

Под знаком расположена табличка 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, в каком именно направлении действует установленный знак. В данной ситуации запрет распространяется на дорогу слева.

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Следовательно, по общему правилу мотоциклист не должен поворачивать в эту сторону.

Но есть важное исключение

Действие знака 3.2 не распространяется, в частности, на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также исключение предусмотрено для транспорта, обслуживающего граждан или предприятия в этой зоне.

Поэтому, если мотоциклист живет или работает на территории, движение к которой обозначено знаком, он может повернуть налево.

Правильный ответ – 4

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Разрешается, если мотоциклист там живет или работает.

Именно поэтому правильными одновременно являются утверждения из вариантов 2 и 3.

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