Можно ли мотоциклисту повернуть налево? Тест на знание ПДД
Дорожные знаки на перекрестках нередко создают ситуации, когда правильный ответ зависит не только от самого запрета, но и от исключений, предусмотренных Правилами дорожного движения. Проверьте, насколько хорошо вы знаете значение запрещающих знаков и табличек к ним.
Внимательно посмотрите на изображение. Определите, разрешается ли мотоциклисту повернуть налево в этой ситуации?
Можно ли мотоциклисту повернуть налево?
- Разрешается.
- Разрешается только в том случае, если он там живет.
- Разрешается только в том случае, если он там работает.
- Правильные ответы указаны в вариантах 2 и 3.
- Запрещается.
Что означают знаки
Перед перекрестком установлен знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено".
Хотя на нём изображён автомобиль, действие знака не ограничивается только легковыми автомобилями. Мотоцикл также относится к механическим транспортным средствам, ведь приводится в движение двигателем.
Под знаком расположена табличка 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, в каком именно направлении действует установленный знак. В данной ситуации запрет распространяется на дорогу слева.
Следовательно, по общему правилу мотоциклист не должен поворачивать в эту сторону.
Но есть важное исключение
Действие знака 3.2 не распространяется, в частности, на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также исключение предусмотрено для транспорта, обслуживающего граждан или предприятия в этой зоне.
Поэтому, если мотоциклист живет или работает на территории, движение к которой обозначено знаком, он может повернуть налево.
Правильный ответ – 4
Разрешается, если мотоциклист там живет или работает.
Именно поэтому правильными одновременно являются утверждения из вариантов 2 и 3.
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