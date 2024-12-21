Mazda улучшила свою недорогую знаменитую модель. Фото

Знаменитый недорогой спорткар Mazda MX-5 громко отмечает 35-летний юбилей. В честь знаменательного события производитель улучшил свою модель с помощью особой модификации.

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Детали про новую Mazda MX-5 Spirit Racing Special Model стали известны Carscoops. От стандартной машины особая модель отличается передним бампером, колесами и декором с наклейками на кузове.

Об изменениях в технической части пока не сообщается. Со всеми подробностями автомобиль дебютирует в начале 2025 года на Автошоу в Токио.

Mazda MX-5 35th Anniversary Edition – еще одна новая модификация модели в честь юбилея. Японский автопроизводитель уже официально подтвердил появление этой спецификации в честь 35-летия родстера.

Спорткар получит специальный красный цвет кузова, особую отделку салона, новые колесные диски, модернизированные тормоза и детали подвески. Все это наверняка порадует фанатов бренда.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Nissan отправил в продажу новый кроссовер с мощным двигателем.