Лучшие б/у кроссоверы из США от 5000 долларов: топ-3 модели

В Украине пользуются спросом б/у автомобили из США. Однако вопрос цены всегда стоит остро. Эти три модели отлично себя зарекомендовали, а стоимость совсем небольшая.

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OBOZREVATEL собрал несколько популярных б/у кроссоверов по цене от 5000 до 10 000 долларов. Они надежны, удобны и практичны. К тому же не потребуют больших вложений в случае ремонта.

Лучшие б/у кроссоверы из США от $5000:

Kia Soul; Chevrolet Trax (Buick Encore); Ford Escape.

Спрос на эти модели высокий, но и произведено их было много. Поэтому выбор хороший, на вторичке достаточно экземпляров в разном состоянии.

Kia Soul

Корейский городской кроссовер всегда привлекал внимание смелым дизайном. Но из других достоинств можно отметить просторный интерьер и низкую стоимость обслуживания.

Chevrolet Trax

Этот автомобиль, как и Buick Encore, является перелицованной модификацией некогда популярного первого поколения Opel Mokka. Владельцы всегда хвалили эти машины.

Ford Escape

Один из самых популярных кроссоверов в США. Автомобиль нашел массу покупателей и в Европе под именем Ford Kuga. Сегодня модель очень популярна для импорта в Украину как б/у авто.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых популярных кроссоверах, которые покупают в Украине. Спрос на такие модели вырос.