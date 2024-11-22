Лучшие авто для зимы: легко справляющиеся модели со снегом

Новые автомобили обычно оснащены современными технологиями, обеспечивающими безопасное и комфортное вождение. При выборе оптимального авто для зимы полный привод (4WD) является ключевым. Полный привод облегчает движение, но не помогает останавливаться быстрее, поэтому, прежде всего, стоит установить качественный комплект зимних или всесезонных шин.

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Эксперты выбрали лучшие модели, уверенно чувствующие себя на заснеженных и скользких дорогах. Практически все эти автомобили доступны с полным приводом. Во время движения в этом режиме расходуется больше топлива, поэтому некоторые автомобили настроены на то, что большинство времени мощность передается только на два колеса (обычно на передние), а на другие – только в случае потери сцепления с дорогой.

Dacia Duster

Dacia Duster – доступное и надежное транспортное средство. Самым дешевым вариантом 4x4 является Expression TCe130 с 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Укомплектованный Duster Journey 4x4 хорошо оснащен и доступен по сравнению с его основными конкурентами.

Ineos Grenadier

Ineos Grenadier – это нечто вроде дани уважения оригинальному Land Rover Defender, а это значит, что он особенно маневрен в сложных условиях. Есть выбор бензиновых или дизельных двигателей, оба 3-литровых шестицилиндровых агрегата от BMW, при этом все Grenadiers имеют восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и постоянный 4WD. Лучшее в Grenadier – это его способность справляться с любой задачей, бездорожьем, гололедицей или ужасной погодой, но это дорогой автомобиль как для покупки, так и для эксплуатации.

Toyota GR Yaris

Существует не так много супермини с полным приводом, но Toyota GR Yaris – компактный хэтчбек, предлагающий быстроту, комфорт и маневренность. Благодаря мощности 276 л.с. 1,6-литрового двигателя с турбонаддувом доступны шестиступенчатая механическая или восьмиступенчатая автоматически коробки передач, при этом все автомобили имеют постоянный полный привод.

Ford Ranger

Ford Ranger одержал шесть побед подряд в конкурсе New Car Awards. Поэтому справедливо сказать, что это качественный, надежный и долговечный автомобиль с достойной динамикой, достаточным комплектом безопасности и привлекательным стилем. Модельный ряд впечатляет, поскольку есть варианты с разными комплектациями и двигателями. 2-литровый дизель мощностью 168 л.с. оснащен частичным полным приводом, в то время как 2-литровые модели мощностью 202 л.с. и 3-литровые модели мощностью 237 л.с. имеют 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и постоянный привод. Плагин-гибрид появится в начале следующего года.

Hyundai i10

Hyundai i10 дважды подряд получил нашу награду "Городской автомобиль года" благодаря своему просторному салону, привлекательному внешнему дизайну и удобной приборной панели. Уникально то, что i10 поставляется только с передним приводом, поэтому придется приобрести приличный комплект зимних шин. Можно выбрать между 1-литровым бензиновым двигателем мощностью 62 л.с. и 1,2 78 л.с., оба с механической или автоматической коробкой передач. Также имеется 1-литровый i10 N Line с турбонаддувом мощностью 89 л.с., отлично сочетающий спортивность и роскошь в компактном и надежном пакете с превосходной гарантией.

Land Rover Defender

Land Rover уже давно является популярным брендом для тех, кто хочет автомобиль, который может преодолеть любую местность или справиться с самой плохой погодой, и последний Land Rover Defender является одной из самых лучших моделей. Несомненно, это премиум-опция. Defender имеет широкий спектр возможностей, превосходящий почти все другие модели на рынке. Эксплуатационные расходы будут высокими, но вы получите комфортабельный, изысканный автомобиль с прекрасным салоном, который защитит от наихудшей зимней погоды.

Volvo EX30

Единственный электрический вариант здесь, Volvo EX30 – это тот тип автомобиля, который может превратить вас в любителя электромобилей. Он отлично смотрится внутри и снаружи, приятен в управлении и имеет разумную цену. Выберите батарею емкостью 69 кВт/ч с двойным двигателем, чтобы получить полный привод.

Nissan Qashqai

Оригинальный Nissan Qashqai изменил правила игры, 18 лет назад выпустив обновленный автомобиль третьего поколения – сложный небольшой внедорожник, оснащенный комплектом безопасности и высокотехнологичным программным обеспечением. Сейчас Nissan отвернулся от дизеля, так что вам придется выбирать между бензиновыми и мягкими гибридными силовыми агрегатами. Только последние имеет полный привод. Nissan Qashqai не так вместителен, как некоторые конкуренты, но удобен, изыскан, привлекателен и хорошо оснащен.

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