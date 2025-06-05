Кто проедет третьим? Непростой тест по ПДД

Задание на проезд перекрестков всегда встречается в тестах по ПДД. А все потому, что правильное поведение водителей на пересечении дорог является одним из главных залогов безопасности автодвижения.

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Насколько хорошо вы знаете этот раздел Правил, можно проверить с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задание здесь довольно хитрое и требует вдумчивого подхода – нужно сказать, кто из четырех водителей проедет перекресток третьим.

Итак, по условиям задачи на перекрестке встретились желтая легковушка, пожарная машина и велосипедист, которые планируют продолжить движение прямо. Также с ними к пересечению подъехало синее авто, водитель которого намерен повернуть налево. Третьим из них в данной ситуации двинется:

велосипедист; пожарный автомобиль; желтый автомобиль; синий автомобиль.

Как видим, перекресток в условиях задачи не оборудован светофорами и на нем отсутствуют какие-либо знаки. Это означает, что перед нами нерегулируемый перекресток. Но не все пути на этом перекрестке равнозначны, ведь водитель пожарного автомобиля выезжает с грунтовой дороги, которая является второстепенной по отношению к дороге с асфальтовым покрытием.

И хотя при обычных условиях водитель пожарной машины должен был бы здесь пропустить всех вперед, при указанных обстоятельствах он все же проедет первым. Все потому, что он движется с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

Остальные трое водителей находятся в этой ситуации в равнозначных условиях. А значит разъезжаться они будут по правилу препятствия справа. Согласно этому правилу, преимущество в данной ситуации имеет водитель желтого автомобиля. После того, как пожарная машина проедет перекресток, у него исчезнет то самое препятствие справа и он сможет свободно проехать по выбранному направлению.

После того, как желтый водитель тронется с места, без препятствия справа останется синяя машина. А значит, именно ее водитель проедет здесь третьим, тогда как велосипедист должен будет уступить остальным участникам дорожной ситуации. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто нарушает правила, выполняя разворот.

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