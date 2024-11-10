Кто проедет последним? Запутанная задача по ПДД

Одним из ключевых правил, которое водителю нужно держать в голове всегда, является правило препятствия справа, позволяющее безопасно разъехаться на нерегулируемом пересечении дорог. Но работает оно не всегда, в некоторых случаях вступают в силу особые требования ПДД.

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Хорошо ли вы помните эти требования, поможет проверить тест. Его опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Чтобы дать правильный ответ, вам нужно внимательно посмотреть на картинку с заданием, а затем определить, кто из водителей проедет в этой ситуации перекресток последним. Вариантов ответа есть три:

водитель трамвая; водитель зеленого автомобиля; водитель синего автомобиля.

Итак, первое, что можно вспомнить, анализируя эту задачу, это правило, согласно которому вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю. Это пункт 17.3 действующих ПДД.

Однако он имеет одно исключение. Данное правило не действует в моменты выезда трамвая из депо. В таком случае водитель рельсового транспорта преимущество теряет. Именно эта ситуация и изображена на данной картинке.

Таким образом, все водители здесь должны разъезжаться по правилу препятствия справа. Таким образом, первым выполнит желаемый поворот водитель синего авто – у него такого препятствия нет. За ним повернет водитель зеленой машины. А вот водителю трамвая придется ждать, пока все легковушки освободят ему дорогу, ведь он как раз выезжает из депо.

А значит, правильным является первый вариант ответа. Последним здесь проедет водитель трамвая.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу на знание правила препятствия справа.

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