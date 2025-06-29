Кто проедет перекресток третьим? Тест на знание ПДД

Правильное понимание правил дорожного движения – залог безопасности на дороге. Один из ключевых моментов – умение анализировать дорожные ситуации на перекрестках, особенно когда речь идет о нерегулируемых участках с несколькими участниками.

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Одна из таких задач позволяет не только проверить знания ПДД, но и отработать логику решений в реальных условиях. Предлагаем пройти непростой тест, определив порядок проезда на картинке.

Кто проедет этот перекресток третьим?

Водитель грузовика; водитель белого автомобиля; водитель зеленого автомобиля; велосипедист; велосипедист с водителем зеленого автомобиля проедут третьими одновременно.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства. Белый и грузовой автомобили поворачивают налево, а зеленый автомобиль и велосипедист движутся прямо.

Это нерегулируемый перекресток, ведь нет светофоров. Однако здесь установлены знаки приоритета, в частности знаки 2.3 (главная дорога) и 7.8 (направление главной дороги).

На главной дороге находятся зеленый и белый автомобили, а значит, их водители имеют преимущество над велосипедистом и водителем грузовика.

Поскольку зеленый и белый автомобили находятся на равнозначных участках главной дороги, применяется правило "препятствия справа". То есть водитель белого автомобиля имеет преимущество, ведь для зеленого он является препятствием с правой стороны.

Далее рассматриваем водителя грузовика и велосипедиста — оба находятся на второстепенных дорогах, следовательно между собой они также на равных правах. И здесь снова действует правило "препятствия справа" — грузовик имеет преимущество перед велосипедистом.

Таким образом, порядок проезда таков:

Белый автомобиль; Зеленый автомобиль; Грузовик; Велосипедист.

Правильный ответ – 1. Водитель грузовика проедет третьим.

Правильный ответ

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