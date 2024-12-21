Кто проедет перекресток последним? Задания на знание ПДД

Правила проезда перекрестков одинаково важны для всех участников движения, независимо от того, на каком транспортном средстве они передвигаются. Давайте проверим, как хорошо вы помните требования ПДД к движению через нерегулируемые перекрестки.

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Для этого воспользуемся задачей, опубликованной Telegram-каналом "За! Правилами". Чтобы решить ее, нужно ответить, какой из трех ТС, встретившихся на перекрестке, проедет его последним.

На картинке мы видим, как к перекрестку подъезжают красный и белый легковые автомобили и велосипедист. Красная машина хочет продолжить движение прямо, белая – повернуть налево, а велосипедист тоже планирует двигаться дальше никуда не сворачивая. Кто из них, согласно правилам, должен двинуться последним:

водитель белого автомобиля; водитель красного автомобиля; велосипедист.

Итак, первое, что приходит в голову при решении задач на проезд нерегулируемого перекрестка, это правило препятствия слева. Но перед тем, как его применить, всегда нужно обратить внимание на знаки, установленные у перекрестка. В задаче мы видим два знака "Главная дорога" и два знака "Дай дорогу". Они указывают на то, что идущая слева направо улица имеет приоритет.

Таким образом, водитель белого авто должен уступить дорогу велосипедисту, ведь именно он находится в этой ситуации на главной дороге. Также водитель белой легковушки должен пропустить своего визави на красной машине, ведь тот является для него препятствием слева во время выполнения запланированного поворота.

Правильным вариантом ответа здесь является первый. Водитель белого авто в этой ситуации проедет перекресток последним.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было определить, кто проедет перекресток вторым.

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