Каждому водителю приходится проезжать перекрёстки каждый раз, когда он садится за руль. Поэтому важно регулярно освежать свои знания пунктов ПДД, регулирующих проезд перекрёстков.

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Именно поэтому YouTube-канал "За! Правилами" предложил интересный тест, в котором вам предстоит определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним. Перед вами сразу пять транспортных средств – два трамвая, два легковых автомобиля и велосипедист. Все, кроме водителя красного автомобиля, продолжают движение прямо. Он же поворачивает налево. Внимательно посмотрите на картинку и выберите вариант ответа, который считаете правильным:

трамваи – первые, велосипедист – последний; трамваи – первые, синий автомобиль – последний; красный автомобиль – первый, желтый трамвай – последний; оранжевый трамвай – первый, синий автомобиль – последний; красный автомобиль – первый, синий автомобиль – последний; велосипедист – первый, жёлтый трамвай – последний.

Как правило, перекрестки с такой сложной схемой движения регулируются светофором. Однако всегда следует быть готовым к тому, что он может не работать из-за отключения света или по другим причинам. Поэтому в этой задаче мы видим именно нерегулируемый перекресток. К тому же дороги здесь не равнозначны, поскольку на нем установлены знаки приоритета.

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В частности, мы видим знак 2.3 "Главная дорога" и табличку под ним 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, по главной дороге движутся оранжевый трамвай, красный автомобиль и велосипедист. Соответственно, все трое имеют преимущество перед желтым трамваем и синим автомобилем.

На равнозначных дорогах и нерегулируемых перекрестках преимущество в основном имеет трамвай. А значит, в нашей ситуации водитель оранжевого трамвая проезжает первым, поскольку он находится на главной дороге и пользуется приоритетом перед велосипедистом и красным автомобилем, которые также находятся на главной дороге. Они, в свою очередь, разъедутся после трамвая по правилу препятствия справа. То есть вторым будет водитель красного автомобиля, поскольку он является препятствием с правой стороны для велосипедиста. Велосипедист едет третьим.

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Теперь перейдем к тем, кто находится на второстепенной дороге. Получается, что между собой дороги желтого трамвая и синего автомобиля тоже равнозначны. А значит, здесь снова вступает в силу правило, что трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество независимо от направления его дальнейшего движения. Таким образом, водитель желтого трамвая проезжает перекресток третьим одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются. А последним на этом перекрестке будет водитель синего автомобиля.

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Итак, первым этот перекресток проедет оранжевый трамвай, а последним – синий легковой автомобиль. Это соответствует четвертому варианту ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кому из водителей разрешен запланированный маневр.

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