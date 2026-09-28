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Кто проедет перекресток первым? Тест по ПДД

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
Кто проедет перекресток первым? Тест по ПДД
Назовите, кто первым проедет этот перекресток, а кто – последним
Источник: YouTube / «За! Правилами»

Каждому водителю приходится проезжать перекрёстки каждый раз, когда он садится за руль. Поэтому важно регулярно освежать свои знания пунктов ПДД, регулирующих проезд перекрёстков.

Именно поэтому YouTube-канал "За! Правилами" предложил интересный тест, в котором вам предстоит определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним. Перед вами сразу пять транспортных средств – два трамвая, два легковых автомобиля и велосипедист. Все, кроме водителя красного автомобиля, продолжают движение прямо. Он же поворачивает налево. Внимательно посмотрите на картинку и выберите вариант ответа, который считаете правильным:

  1. трамваи – первые, велосипедист – последний;
  2. трамваи – первые, синий автомобиль – последний;
  3. красный автомобиль – первый, желтый трамвай – последний;
  4. оранжевый трамвай – первый, синий автомобиль – последний;
  5. красный автомобиль – первый, синий автомобиль – последний;
  6. велосипедист – первый, жёлтый трамвай – последний.
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Кто проедет перекресток первым? Тест по ПДД

Кто имеет право проехать этот перекресток первым, а кто – последним.

Источник: YouTube / «За! По правилам»

Как правило, перекрестки с такой сложной схемой движения регулируются светофором. Однако всегда следует быть готовым к тому, что он может не работать из-за отключения света или по другим причинам. Поэтому в этой задаче мы видим именно нерегулируемый перекресток. К тому же дороги здесь не равнозначны, поскольку на нем установлены знаки приоритета.

В частности, мы видим знак 2.3 "Главная дорога" и табличку под ним 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, по главной дороге движутся оранжевый трамвай, красный автомобиль и велосипедист. Соответственно, все трое имеют преимущество перед желтым трамваем и синим автомобилем.

На равнозначных дорогах и нерегулируемых перекрестках преимущество в основном имеет трамвай. А значит, в нашей ситуации водитель оранжевого трамвая проезжает первым, поскольку он находится на главной дороге и пользуется приоритетом перед велосипедистом и красным автомобилем, которые также находятся на главной дороге. Они, в свою очередь, разъедутся после трамвая по правилу препятствия справа. То есть вторым будет водитель красного автомобиля, поскольку он является препятствием с правой стороны для велосипедиста. Велосипедист едет третьим.

Теперь перейдем к тем, кто находится на второстепенной дороге. Получается, что между собой дороги желтого трамвая и синего автомобиля тоже равнозначны. А значит, здесь снова вступает в силу правило, что трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество независимо от направления его дальнейшего движения. Таким образом, водитель желтого трамвая проезжает перекресток третьим одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются. А последним на этом перекрестке будет водитель синего автомобиля.

Итак, первым этот перекресток проедет оранжевый трамвай, а последним – синий легковой автомобиль. Это соответствует четвертому варианту ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кому из водителей разрешен запланированный маневр.

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