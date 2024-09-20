Кто первым проедет? Задания по ПДД для водителей

В мире автомобилей ежедневно возникают запутанные и спорные ситуации. В них быстрое и правильное принятие решений жизненно важно.

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Чтобы сделать движение максимально безопасным, водители любых транспортных средств должны идеально знать и соблюдать ПДД. Поэтому auto_pdr.ua поделился задачей, которая напомнит вам одни из основных правил.

Кто первым проедет перекресток в этой ситуации?

А. Водитель красного автомобиля;

Б. Водитель белого автомобиля;

В. Водитель грузовика.

Именно такие задачи вызывают большое количество вопросов и нередко становятся головоломкой даже для опытных водителей. Чтобы дать правильный ответ, нужно быть внимательными и досконально знать правила и самые распространенные дорожные знаки.

Для начала обратите внимание на знак 2.2.

Он запрещает проезд без остановки перед стоп линией или непосредственно перед знаком. Он также сообщает о том, что видящему его водителю нужно дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по перекрестной дороге.

Теперь посмотрите на знак, который видит шофер белого автомобиля. Несмотря на то, что он повернут к нам задней стороной, можно понять, что это 2.1 Дать дорогу.

Этот знак означает, что водитель белого авто должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге. В этом случае это грузовик.

Правильный ответ

Поскольку воде грузовика нет никаких ограничений на перекрестке, правильный вариант В. Первым перекресток покинет водитель грузового автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу по ПДД об очередности проезда на перекрестке, по которому двигается велосипедист.

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