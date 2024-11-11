Кто нарушает правила? Хитрый тест на знание ПДД

Безопасная скорость – это та, при которой водитель может безопасно управлять авто и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях. В ПДД установлены отдельные требования по скорости транспортных средств.

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Предлагаем проверить себя интересным тестом. Посмотрите на изображение и попытайтесь определить, нарушил ли кто-то правила.

Кто нарушает правила?

Велосипедист; Водитель трактора; Оба нарушают; Оба не нарушают правила.

Объяснение

В первую очередь следует упомянуть пункт 11.7 ПДД. Он определяет, что транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестройка. поворотом налево или разворотом.

ПДД также устанавливают, что движение по обочине велосипедистам разрешается при условии, что это не мешает пешеходам.

Напомним, что в соответствии с пунктом 12.6 ПДД вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью:

а) автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам – не более 80 км/ч;

б) транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, – не более 70 км/ч;

в) грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам – не более 60 км/ч;

г) автобусам (за исключением микроавтобусов) – не более 90 км/ч;

ґ) другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 – не более 130 км/ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжей частью, отделенные друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах – не более 90 км/ч.

Пункт 13.2 ПДД устанавливает, что на дорогах вне населенных пунктов водители транспортных средств, скорость которых не превышает 40 км/ч, должны соблюдать такую дистанцию, чтобы транспортные средства, выполняющие обгон, имели возможность беспрепятственно вернуться на ранее занимаемую полосу движения.

Правильный ответ

Водители транспортных средств, скорость которых не превышает 40 км/ч, должны двигаться как можно правее. Правильный ответ – 2: водитель трактора нарушает правила.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест о правилах совершения обгона.

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