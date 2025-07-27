Кто может выполнить маневр? Тест на знание ПДД
Регулировщиков мы видим на наших автодорогах не так часто, однако знать их сигналы на зубок должен каждый водитель. Все соответствующие объяснения можно найти в действующих ПДД.
Насколько хорошо вы их помните, можно проверить с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". По условиям теста нужно определить, кто из участников описанной дорожной ситуации может выполнить задуманный маневр.
Итак, перед нами перекресток, на котором рядом остановились два автомобиля – синий и белый. Водитель белого сигнализирует о намерении повернуть налево, а водитель синего планирует выполнить правый поворот. При этом впереди на перекрестке левым боком к машинам стоит регулировщик и держит в вытянутой вперед руке жезл. Какой из водителей в этой ситуации может выполнить задуманный маневр:
- водитель синего автомобиля;
- водитель белого;
- оба имеют право;
- оба не имеют права на маневр.
Первое, что мы видим на перекрестке, кроме регулировщика, это включенный светофор. На нем горит красный сигнал в основной секции, а в дополнительной – зеленая стрелочка, которая позволяет поворот направо. Если бы на перекрестке не было регулировщика, пришлось бы руководствоваться указаниями светофора. То есть, проехать в запланированном направлении мог бы только водитель синего автомобиля.
Однако, согласно пункту 8.3 действующих ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Следовательно, чтобы дать ответ на задачу, нужно проанализировать именно его положение. Оно и даст правильные указания.
Как мы уже описали, регулировщик стоит на перекрестке с вытянутой вперед правой рукой. Согласно пункту 8.8 ПДД, такой сигнал означает что:
- со стороны груди всем транспортным средствам разрешается движение только направо;
- с правой стороны и спины движение всех транспортных средств запрещается;
- со стороны левого бока разрешается движение трамвая слева, а нерельсовым транспортным средствам – во всех направлениях.
Оба водителя в этой задаче находятся с левой от регулировщика стороны. А это значит, что они могут продолжить движение и выполнить задуманный маневр ни одному из них правилами не запрещено. Поскольку оба водителя заняли соответствующее крайнее положение на проезжей части и включили нужные при этом указатели поворота, они оба могут без нарушения ПДД проехать в желаемом направлении. Правильным является третий вариант ответа.
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