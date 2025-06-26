Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Знание сигналов регулировщика – важный элемент безопасности даже в условиях широкого использования светофоров. В нестандартных или аварийных ситуациях именно регулировщик определяет порядок движения, и от способности водителя правильно считывать эти сигналы часто зависит избежание аварий и правонарушений.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто может продолжить движение.

Кто имеет право продолжить движение при этом сигнале регулировщика?

Велосипедист; Все, кроме велосипедиста; Водители белого и зеленого автомобилей; Только водитель красного автомобиля; Красного и белого; Всем движение запрещается.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства: белый и красный автомобили поворачивают направо, зеленый – налево, а велосипедист проезжает прямо. Перекресток является регулируемым, поскольку порядок движения определяет регулировщик. Сейчас регулировщик стоит с обеими руками вытянутыми в стороны.

Согласно пункту 8.8 Правил дорожного движения, при таком сигнале с правой и левой стороны разрешается движение трамваям прямо, а нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо. Движение со стороны спины и груди – запрещено для всех транспортных средств во всех направлениях.

Таким образом, водители белого и красного автомобилей не имеют права продолжать движение. Водителю зеленого автомобиля и велосипедисту разрешено ехать прямо или направо. Однако водитель зеленой машины поворачивает налево –, что запрещено. Следовательно, только велосипедист имеет право на движение.

Правильный ответ – 1. Велосипедист.

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