Кто должен дать дорогу? Задания по ПДД с видео

Знание ПДД – это не только требование при сдаче экзаменов, но и важный элемент безопасности на дороге. Регулярное прохождение тематических тестов и разбор типичных ситуаций – эффективный способ подготовиться к экзаменам, а также обновить знания.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попробуйте определить, кто должен предоставить преимущество в движении – водитель красного автомобиля, который выезжает из жилой зоны, или зеленый, который выполняет обгон.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации?

водитель красного автомобиля; водитель зеленого автомобиля.

Объяснение

Имеем участок дороги с тремя автомобилями. Желтый просто движется прямо. Водитель зеленого собирается его обогнать и уже включил для этого левый поворотник. В это время водитель красного автомобиля выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует дорожный знак 5.35 – конец жилой зоны.

Их траектории пересекаются, и кто-то должен уступить дорогу. Сначала выясним, не нарушает ли водитель зеленого автомобиля правила, выполняя обгон. Обгон – это маневр с повышенной опасностью, и он запрещается в отдельных местах. Но открыв пункт 14.6 Правил дорожного движения, мы не найдем ни одного пункта, который подходил бы для этой ситуации.

Некоторые могут заметить, что обгон запрещен на перекрестках – и это действительно так. Но на изображенной ситуации перекрестка нет. Выезд из жилой зоны, АЗС или другой прилегающей территории не считается перекрестком. То есть водитель зеленого автомобиля имеет полное право совершать обгон в этой ситуации.

Должен ли он уступить дорогу красному автомобилю? На самом деле – нет. Все наоборот. Согласно пункту 10 "д" Правил дорожного движения, выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, стоянок, АЗС и других прилегающих территорий, водитель обязан уступить дорогу другим участникам движения.

Таким образом, водитель красного автомобиля, выезжая на дорогу из жилой зоны – даже если он поворачивает направо – все равно должен уступить дорогу водителю зеленого автомобиля, который выполняет обгон.

Правильный ответ

Правильный ответ - 1.

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