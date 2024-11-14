Конкурент Tesla: какой будет выглядеть электрический седан BMW i3

Автопроизводитель BMW готовится представить новое поколение своей культовой третьей серии, которая будет полностью электрической. Этот шаг является смелым шагом компании в направлении электрификации своего модельного ряда и прямым ответом на успех Tesla Model 3.

Видео дня

Новая серия будет построена на новой модульной платформе для электромобилей Neue Klasse, которая позволит создавать более эффективные и просторные электромобили. Дизайн автомобиля будет значительно отличаться от предыдущих поколений и будет напоминать концептуальный автомобиль Neue Klasse, представленный ранее, сообщает Autocar.

Футуристический вид

Хотя детали интерьера пока держатся в секрете, ожидается, что он будет выполнен в минималистическом стиле с большим центральным сенсорным экраном и другими инновационными технологиями.

Технические характеристики

BMW еще не раскрыла все технические детали нового электромобиля, но известно, что он будет оснащен мощной батареей и электродвигателем, что обеспечит высокую производительность и значительный запас хода. Благодаря новой платформе и более эффективным технологиям запас хода нового электромобиля может достигнуть 500 километров на одном заряде.

Модификации

Кроме седана BMW планирует выпустить универсал Touring на базе новой третьей серии, который станет конкурентом для таких моделей, как Mercedes CLA Shooting Brake и Audi A4 Avant. Также можно ожидать появление высокопроизводительной версии M3 с электрической силовой установкой.

Выход на рынок

Официальная презентация нового электромобиля BMW 3 ожидается в 2025 году. Этот автомобиль станет важным шагом для BMW на пути электрификации своего модельного ряда и поможет компании сохранить лидерские позиции на рынке премиальных автомобилей.

Новый электромобиль BMW 3 обещает стать одним из самых интересных новых электромобилей на рынке. Благодаря сочетанию спортивного характера, инновационных технологий и стильного дизайна он имеет все шансы стать серьезным конкурентом для Tesla Model 3 и других электромобилей премиум-класса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что самая доступная модель BMW получила практический вариант.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.