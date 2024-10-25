Kia готова изменить дизайн новой недорогой модели из-за недовольства покупателей

Новый Kia Tasman 2025 модельного года – долгожданная недорогая модель с практичным кузовом. Покупатели выразили недовольство дизайном, а компания готова его изменить.

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Несмотря на то, что премьера модели еще не состоялась, Kia почти полностью рассекретила дизайн долгожданного пикапа. Потенциальные покупатели успели ознакомиться со стилем и поделились своими соображениями. По информации Motor1, производитель уже отреагировал.

Дискуссия поднялась вокруг выраженных колесных арок, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia отметили, что эти элементы можно будет также выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

Премьера Kia Tasman состоится в конце октября. В производство в Корее новинка отправится в 2025 году. В продажу поступит 200-сильный дизельный пикап с четырехцилиндровым двигателем. Возможно, в дальнейшем появится мощный V6.

Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно. Машину в ходе тестирования замечали в компании Ford Ranger и Toyota Hilux. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевых соперников в сегменте.

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