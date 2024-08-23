Какой вариант обгона на дороге может осуществить водитель: задание по ПДД с фото

При обгоне на дороге вероятность попасть в аварию возрастает очень сильно. Поэтому, чтобы избежать лишних рисков, нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД, регулирующие подобные маневры.

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Задачу на знание соответствующих пунктов опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". По ее условиям есть три автомобиля, которые двигаются в одном направлении. Но водитель находящейся сзади красной машины хочет обогнать желтую и синюю впереди.

Ваша задача – проанализировать обстановку на дороге и назвать, по какой траектории он может это сделать, не нарушив ПДД. Доступных способов обгона два. Согласно траектории А водитель красной машины сначала обгоняет желтый автомобиль, а затем действует по обстоятельствам. Траектория Б предусматривает обгон обоих автомобилей впереди одним маневром.

Вариантов ответа эта задача имеет четыре. Выберите тот, который вы считаете верным:

разрешается обгон А; разрешается обгон Б; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

Итак, переходим к разъяснению. Основной момент, на который следует обратить внимание в этой ситуации – это знак железнодорожного переезда впереди. Согласно правилам, обгон на таком переезде и в 100 метрах до него запрещен.

Но знак указывает, что переезд расположен в 800 метрах. А значит, водитель синего авто может обогнать желтую машину впереди. Также в этой ситуации не возбраняется и обгон двух автомобилей одновременно. Следовательно правильным ответом на эту задачу является вариант №3.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на возможность водителю развернуться на дороге.

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