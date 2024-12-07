Какие внедорожники стоит приобрести в 2025 году: мнение экспертов
Цены на авторынке растут, и найти автомобили с идеальным соотношением качества и экономии топлива довольно непросто. Внедорожники всегда пользовались популярностью. Это полноприводные (4x4) легковые модели повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех уровней, а также на бездорожье.
GoBankingRates обнародовали рейтинг самых лучших внедорожников, которые стоит приобрести в 2025 году. Эти модели демонстрируют высокие показатели качества и надежности.
"Покупателям среднего класса, которые ищут внедорожники, в 2025 году следует сосредоточиться на автомобилях, сочетающих доступность, надежность и современные функции", – заявил Шон Миллер, старший автор Modified Rides.
Hyundai Tucson
- Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $28 000
По оценкам Миллера, Tucson является универсальным автомобилем, сочетающим в себе просторный салон с высокой топливной эффективностью и системами безопасности, обновленными до максимума.
"Гибридный вариант обеспечивает поразительный пробег, уменьшая расходы на горючее. Это решающий фактор для семей, экономящих бюджет", – отметил Миллер.
Kia Sorento
- Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $32 000
Если вы ищете просторный внедорожник с трехрядными сиденьями, обратите внимание на Kia Sorento. Являясь гибридным вариантом, Sorento экономит на газе, обеспечивая достаточную мощность.
Toyota 4Runner
- Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $40 000
По словам Джона Йоханы, генерального директора Blue Diamond Auto Glass, этот полноприводный внедорожник вмещает до восьми пассажиров и известен своими высокими показателями безопасности.
"Он включает в себя множество стандартных функций, что делает его идеальным для семей, которые ищут надежность, безопасность и практичность по конкурентоспособной цене", – отметил Йохана.
Honda Passport
- Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $40 000.
По словам Миллера, модель Passport 2025 объединяет высокую проходимость по бездорожью и пространство и комфорт в салоне.
"Хотя цена была несколько выше, его отличная стоимость перепродажи и репутация долговечности компенсировали первоначальные инвестиции", – обратил внимание Миллер.
Mercedes GLC
- Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $49 000.
Mercedes-Benz GLC 2025 года выпуска – отличное предложение для семей среднего класса, ищущих баланс между доступностью, практичностью и премиальными функциями. Премиальные функции Mercedes GLC включают утонченный дизайн, высокотехнологичную 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и передовые технологии безопасности, такие как помощь в удержании в полосе движения и адаптивный круиз-контроль DISTRONIC.
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