Какие внедорожники стоит приобрести в 2025 году: мнение экспертов

Цены на авторынке растут, и найти автомобили с идеальным соотношением качества и экономии топлива довольно непросто. Внедорожники всегда пользовались популярностью. Это полноприводные (4x4) легковые модели повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех уровней, а также на бездорожье.

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GoBankingRates обнародовали рейтинг самых лучших внедорожников, которые стоит приобрести в 2025 году. Эти модели демонстрируют высокие показатели качества и надежности.

"Покупателям среднего класса, которые ищут внедорожники, в 2025 году следует сосредоточиться на автомобилях, сочетающих доступность, надежность и современные функции", – заявил Шон Миллер, старший автор Modified Rides.

Hyundai Tucson

Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $28 000

По оценкам Миллера, Tucson является универсальным автомобилем, сочетающим в себе просторный салон с высокой топливной эффективностью и системами безопасности, обновленными до максимума.

"Гибридный вариант обеспечивает поразительный пробег, уменьшая расходы на горючее. Это решающий фактор для семей, экономящих бюджет", – отметил Миллер.

Kia Sorento

Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $32 000

Если вы ищете просторный внедорожник с трехрядными сиденьями, обратите внимание на Kia Sorento. Являясь гибридным вариантом, Sorento экономит на газе, обеспечивая достаточную мощность.

Toyota 4Runner

Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $40 000

По словам Джона Йоханы, генерального директора Blue Diamond Auto Glass, этот полноприводный внедорожник вмещает до восьми пассажиров и известен своими высокими показателями безопасности.

"Он включает в себя множество стандартных функций, что делает его идеальным для семей, которые ищут надежность, безопасность и практичность по конкурентоспособной цене", – отметил Йохана.

Honda Passport

Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $40 000.

По словам Миллера, модель Passport 2025 объединяет высокую проходимость по бездорожью и пространство и комфорт в салоне.

"Хотя цена была несколько выше, его отличная стоимость перепродажи и репутация долговечности компенсировали первоначальные инвестиции", – обратил внимание Миллер.

Mercedes GLC

Средняя начальная рекомендованная розничная цена: $49 000.

Mercedes-Benz GLC 2025 года выпуска – отличное предложение для семей среднего класса, ищущих баланс между доступностью, практичностью и премиальными функциями. Премиальные функции Mercedes GLC включают утонченный дизайн, высокотехнологичную 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и передовые технологии безопасности, такие как помощь в удержании в полосе движения и адаптивный круиз-контроль DISTRONIC.

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