Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

2024 год был выдающимся на рынке электрокаров. Некоторые из крупнейших брендов в отрасли выпустили новые модели: Lotus Emeya, MG Cyberster, Cupra Born VZ и новый Mini Cooper. Самым дешевым электрокаром года стала Dacia Spring, но эксперты говорят, что доступность не влияет на высокое качество.

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Электрические аккумуляторы становятся все популярнее в ЕС. Издание Autocar обнародовало список электромобилей, которые вскоре выйдут на рынок.

Airways U5

Aiways U5 – это мощный, хотя и не идеальный семейный внедорожник из Китая, который продается в континентальной Европе с 2020 года. В скором времени он поступит в продажу в Великобритании, а по цене будет конкурировать с Skoda Enyaq.

Citroën ë-C3

Электрическая версия нового C3 является одним из самых ожидаемых автомобилей, которые появятся в следующем году. Дело в том, что это будет один из самых дешевых и доступных электромобилей в продаже. Автомобиль будет иметь литий-железо-фосфатную батарею емкостью 44 кВт/ч, которая обеспечивает официальный запас хода 481 км с возможностью зарядки со скоростью до 100 кВт.

Fiat Topolino

Немногие автомобили являются таким смелым выражением идентичности бренда, как Topolino. Это Citroën Ami, переработанный в соответствии с мышлением Fiat "dolce vita", получив ретро-стиль и один цвет: мятно-зеленый.

Ford E-Transit Custom

Это электрическая версия самого популярного коммерческого автомобиля Великобритании. В сочетании со следующим поколением Volkswagen Transporter новый фургон E-Transit Custom будет доступен с задним расположением двигателей мощностью 134 и 215 л.с., оба с крутящим моментом 404 Нм. Его грузоподъемность достигает чуть более тонны.

Kia EV3

Стремление Kia предлагать более доступные электромобили началось с EV3, который был представлен еще в мае. Автомобиль базируется на платформе Hyundai Motor Group E-GMP и будет предлагать несколько силовых агрегатов с запасом хода до 429 км или 598 км на моделях для большой дальности.

Maserati Granturismo Folgore

Три двигателя мощностью 402 л.с. обеспечивают автомобиль суммарной мощностью 751 л.с. и 1350 Нм, что ограничивается только неспособностью батареи справиться с таким потоком энергии. Спринт 0-100 км/ч разгоняется всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 481 км/ч.

Maserati Grecale Folgore

Будучи одним из шести электромобилей, которые Maserati выпустит к 2025 году, Grecale станет важнейшим фактором в развитии будущего легендарного итальянского бренда. Внедорожник будет иметь более 500 лошадиных сил и будет разгоняться до 100 км в час за 4,5 секунды.

Polestar

Самый экологичный автомобиль Polestar является одновременно и самым удивительным: производитель отказался от обычного заднего стекла в пользу камеры, установленной на крыше. Это позволило Polestar изменить положение рельсов, обеспечив более резкую линию крыши и, следовательно, больший запас хода.

Range Rover Electric

Range Rover наконец-то получит электрическую силовую установку, и производители обещают, что это будет самый совершенный Range Rover на сегодняшний день, обеспечивая производительность на уровне с флагманом V8. Даже его внедорожные свойства остаются постоянными, так как он способен пробираться через воду глубиной 850 мм.

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