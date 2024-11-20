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Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Алина Милсент
Авто Oboz
3 минуты
861
Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

2024 год был выдающимся на рынке электрокаров. Некоторые из крупнейших брендов в отрасли выпустили новые модели: Lotus Emeya, MG Cyberster, Cupra Born VZ и новый Mini Cooper. Самым дешевым электрокаром года стала Dacia Spring, но эксперты говорят, что доступность не влияет на высокое качество.

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Электрические аккумуляторы становятся все популярнее в ЕС. Издание Autocar обнародовало список электромобилей, которые вскоре выйдут на рынок.

Airways U5

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Aiways U5 – это мощный, хотя и не идеальный семейный внедорожник из Китая, который продается в континентальной Европе с 2020 года. В скором времени он поступит в продажу в Великобритании, а по цене будет конкурировать с Skoda Enyaq.

Citroën ë-C3

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Электрическая версия нового C3 является одним из самых ожидаемых автомобилей, которые появятся в следующем году. Дело в том, что это будет один из самых дешевых и доступных электромобилей в продаже. Автомобиль будет иметь литий-железо-фосфатную батарею емкостью 44 кВт/ч, которая обеспечивает официальный запас хода 481 км с возможностью зарядки со скоростью до 100 кВт.

Fiat Topolino

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Немногие автомобили являются таким смелым выражением идентичности бренда, как Topolino. Это Citroën Ami, переработанный в соответствии с мышлением Fiat "dolce vita", получив ретро-стиль и один цвет: мятно-зеленый.

Ford E-Transit Custom

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Это электрическая версия самого популярного коммерческого автомобиля Великобритании. В сочетании со следующим поколением Volkswagen Transporter новый фургон E-Transit Custom будет доступен с задним расположением двигателей мощностью 134 и 215 л.с., оба с крутящим моментом 404 Нм. Его грузоподъемность достигает чуть более тонны.

Kia EV3

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Стремление Kia предлагать более доступные электромобили началось с EV3, который был представлен еще в мае. Автомобиль базируется на платформе Hyundai Motor Group E-GMP и будет предлагать несколько силовых агрегатов с запасом хода до 429 км или 598 км на моделях для большой дальности.

Maserati Granturismo Folgore

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Три двигателя мощностью 402 л.с. обеспечивают автомобиль суммарной мощностью 751 л.с. и 1350 Нм, что ограничивается только неспособностью батареи справиться с таким потоком энергии. Спринт 0-100 км/ч разгоняется всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 481 км/ч.

Maserati Grecale Folgore

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Будучи одним из шести электромобилей, которые Maserati выпустит к 2025 году, Grecale станет важнейшим фактором в развитии будущего легендарного итальянского бренда. Внедорожник будет иметь более 500 лошадиных сил и будет разгоняться до 100 км в час за 4,5 секунды.

Polestar

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Самый экологичный автомобиль Polestar является одновременно и самым удивительным: производитель отказался от обычного заднего стекла в пользу камеры, установленной на крыше. Это позволило Polestar изменить положение рельсов, обеспечив более резкую линию крыши и, следовательно, больший запас хода.

Range Rover Electric

Какие электромобили будут выпущены до конца 2024 года: список новинок

Range Rover наконец-то получит электрическую силовую установку, и производители обещают, что это будет самый совершенный Range Rover на сегодняшний день, обеспечивая производительность на уровне с флагманом V8. Даже его внедорожные свойства остаются постоянными, так как он способен пробираться через воду глубиной 850 мм.

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