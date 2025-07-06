Как разъехаться правильно? Задание для водителей

Оказавшись на пересечении дорог вместе с другими водителями, важно разъехаться в соответствии с требованиями ПДД, чтобы не создать аварийную ситуацию. Но можете ли вы вспомнить все соответствующие положения и воспользоваться ими?

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Для проверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача здесь простая и понятная – определить правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной ситуации. А на картинке с условиями мы видим три авто – желтое, синее и красное – которые оказались на Т-образном перекрестке. Синяя и красная машина едут прямо навстречу друг другу, а желтое авто подъезжает с боковой дороги и сигнализирует о повороте налево. Вот варианты ответа на вопрос, в каком порядке они должны разъехаться:

синий и красный одновременно, желтый; желтый, синий и красный одновременно; синий, желтый, красный; красный, желтый, синий.

Как всегда, сперва определим тип перекрестка. Он не оборудован светофорами, а также на нем отсутствуют какие-либо знаки. А значит это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. И руководствоваться на нем нужно правилом препятствия справа: водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся к нему по равнозначной дороге с правой стороны.

Руководствуясь этим правилом попробуем определить, какое авто не имеет препятствия справа. И это красная машина – именно она проедет этот перекресток первой. После этого препятствие с правой стороны исчезнет у водителя желтого авто и он сможет проехать вторым. Ну и лишь после этого право на проезд получает водитель синего автомобиля.

Именно такой порядок разъезда указан в четвертом варианте ответа. Он и является правильным.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто проедет перекресток третьим.

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