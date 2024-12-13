Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Найти надежный и доступный автомобиль для семьи – это задача, которая может показаться сложной, особенно учитывая рост цен на новые авто. Однако рынок подержанных машин предлагает отличные решения, сочетающие в себе качество, комфорт и безопасность.

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В 2024 году можно найти модели до 15 000 долларов США, отвечающие современным требованиям. Эти автомобили предлагают баланс между практичностью, стилем и эффективностью, что идеально подходит для семей с различными потребностями. От компактных седанов до просторных авто среднего класса – каждый найдет что-то для себя, заметили в TopSpeed.

Toyota Corolla SE

Toyota Corolla SE 2021 года отличается экономичностью и надежностью. Оснащенный 2,0-литровым двигателем на 169 л.с., этот автомобиль обеспечивает отличный расход топлива: 31 миля на галлон в городе и 40 – на шоссе. Интерьер отличается комфортом для пяти пассажиров, а информационно развлекательная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность усилена пакетом Toyota Safety Sense 2.0, включающим адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Hyundai Elantra SEL

Hyundai Elantra SEL 2022 года привлекает стильный дизайн и просторный салон. Двигатель на 147 л. обеспечивает расход топлива до 43 миль на галлон на шоссе. Инновационные функции, такие как беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, придают удобства, а просторный багажник упрощает семейные путешествия. Пакет безопасности SmartSense гарантирует покой во время поездок.

Kia Forte 2021 года

Kia Forte предлагает экономичность и стиль. Благодаря двигателю на 147 л.с., авто потребляет 41 милю на галлон на трассе. Удобная кабина оснащена 8-дюймовым экраном с поддержкой смартфонов. Отдельно стоит отметить багажник объемом 15,3 куб. футов — один из самых больших в сегменте. Гарантия Kia является дополнительным бонусом для покупателей.

Nissan Sentra 2020 года

Nissan Sentra удивляет изысканным дизайном и пространством. Двигатель на 149 л. обеспечивает плавный ход, а багажник объемом 14,3 куб. футов является удобным для семейных нужд. Безопасность на высоте благодаря пакету Nissan Safety Shield 360.

Honda Accord 2016

Honda Accord предлагает идеальный баланс комфорта и надежности. Модель оснащена двигателем на 185 л. и большим багажником на 15,8 куб. футов. Высокая стоимость перепродажи делает его выгодной инвестицией.

Mazda 6 Sedan 2015 года

Mazda 6 2015 отличается стильным дизайном и приятным управлением. Двигатель на 184 л. сочетает производительность с экономией. Интерьер высокого качества и просторный багажник делают его отличным выбором для семей.

Volkswagen Jetta 2016 года

Jetta добавляет нотку европейского изящества. Турбодвигатель на 150 л.с. потребляет всего 40 миль на галлон на трассе. Просторный салон и багажник объемом 15,7 куб. футов прибавляют практичности.

Honda Civic EX 2013

Несмотря на возраст Honda Civic остается надежным выбором. Двигатель на 140 л. демонстрирует расход 39 миль на галлон на шоссе. Прочность и простор салона обеспечивают комфорт семье.

Kia Optima 2020 года

Kia Optima отличается стильным интерьером и современными технологиями. Двигатель на 185 л.с., поддержка Apple CarPlay и большой багажник обеспечивают комфорт и удобство.

Hyundai Sonata 2019 года

Двигатель на 185 л.с., экономичность топлива и багажник на 16,3 куб. футов обеспечивают идеальное соотношение цены и качества.

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