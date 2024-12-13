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Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Елена Былим
Авто Oboz
4 минуты
288
Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Найти надежный и доступный автомобиль для семьи – это задача, которая может показаться сложной, особенно учитывая рост цен на новые авто. Однако рынок подержанных машин предлагает отличные решения, сочетающие в себе качество, комфорт и безопасность.

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В 2024 году можно найти модели до 15 000 долларов США, отвечающие современным требованиям. Эти автомобили предлагают баланс между практичностью, стилем и эффективностью, что идеально подходит для семей с различными потребностями. От компактных седанов до просторных авто среднего класса – каждый найдет что-то для себя, заметили в TopSpeed.

Toyota Corolla SE

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Toyota Corolla SE 2021 года отличается экономичностью и надежностью. Оснащенный 2,0-литровым двигателем на 169 л.с., этот автомобиль обеспечивает отличный расход топлива: 31 миля на галлон в городе и 40 – на шоссе. Интерьер отличается комфортом для пяти пассажиров, а информационно развлекательная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность усилена пакетом Toyota Safety Sense 2.0, включающим адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Hyundai Elantra SEL

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Hyundai Elantra SEL 2022 года привлекает стильный дизайн и просторный салон. Двигатель на 147 л. обеспечивает расход топлива до 43 миль на галлон на шоссе. Инновационные функции, такие как беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, придают удобства, а просторный багажник упрощает семейные путешествия. Пакет безопасности SmartSense гарантирует покой во время поездок.

Kia Forte 2021 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Kia Forte предлагает экономичность и стиль. Благодаря двигателю на 147 л.с., авто потребляет 41 милю на галлон на трассе. Удобная кабина оснащена 8-дюймовым экраном с поддержкой смартфонов. Отдельно стоит отметить багажник объемом 15,3 куб. футов — один из самых больших в сегменте. Гарантия Kia является дополнительным бонусом для покупателей.

Nissan Sentra 2020 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Nissan Sentra удивляет изысканным дизайном и пространством. Двигатель на 149 л. обеспечивает плавный ход, а багажник объемом 14,3 куб. футов является удобным для семейных нужд. Безопасность на высоте благодаря пакету Nissan Safety Shield 360.

Honda Accord 2016

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Honda Accord предлагает идеальный баланс комфорта и надежности. Модель оснащена двигателем на 185 л. и большим багажником на 15,8 куб. футов. Высокая стоимость перепродажи делает его выгодной инвестицией.

Mazda 6 Sedan 2015 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Mazda 6 2015 отличается стильным дизайном и приятным управлением. Двигатель на 184 л. сочетает производительность с экономией. Интерьер высокого качества и просторный багажник делают его отличным выбором для семей.

Volkswagen Jetta 2016 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Jetta добавляет нотку европейского изящества. Турбодвигатель на 150 л.с. потребляет всего 40 миль на галлон на трассе. Просторный салон и багажник объемом 15,7 куб. футов прибавляют практичности.

Honda Civic EX 2013

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Несмотря на возраст Honda Civic остается надежным выбором. Двигатель на 140 л. демонстрирует расход 39 миль на галлон на шоссе. Прочность и простор салона обеспечивают комфорт семье.

Kia Optima 2020 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Kia Optima отличается стильным интерьером и современными технологиями. Двигатель на 185 л.с., поддержка Apple CarPlay и большой багажник обеспечивают комфорт и удобство.

Hyundai Sonata 2019 года

Качественные, но доступные: лучшие подержанные автомобили для семьи

Двигатель на 185 л.с., экономичность топлива и багажник на 16,3 куб. футов обеспечивают идеальное соотношение цены и качества.

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