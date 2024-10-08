Jeep официально показал нового недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Новый Jeep Compass 2025 модельного года впервые показали официально. Недорогого соперника Toyota RAV4 готовят к премьере. Автомобиль разрабатывают на агрегатах других моделей концерна Stellantis. Кроссовер окажется одной из самых доступных моделей бренда.

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Детали сообщили на сайте автопроизводителя. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

На первом изображении видно, новый Jeep получит брутальный геометричный дизайн. Ожидается спецверсия с подготовкой к бездорожью, которая будет выгодно отличать автомобиль от привычных кроссоверов. Но многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. То есть мы примерно понимает уровень технических спецификаций для нового Jeep Compass 2025 года.

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