ИПЭ проверил качество горючего на АЗС: треть проб не соответствует нормам

Очередную проверку качества горючего провели специалисты Института потребительских экспертиз. Они проверили в сентябре бензин А-95, который предлагает 19 сетей АЗС в Украине – от общенациональных до региональных. В пробах, отобранных у большого количества брендов, было обнаружено отклонение от действующих нормативов. Показатели еще 6 компаний эксперты внесли в зону риска, поскольку они балансируют на пределе допустимых нормативов.

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После тщательной проверки образцов горючего выяснилось, что только бензин от 6 брендов соответствует стандарту Евро-5, в некоторых случаях – с достаточным запасом прочности. Это SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL и ОВИС. В частности, в пробах, отобранных в вышеупомянутых сетях, зафиксированы высокие показатели октанового числа. Кроме того, они имеют в своем составе гораздо более низкое содержание серы. Напомним, оно должно быть не более 10 мг/кг. Остальные показатели также не подвели. Таким образом, заправляться в этих сетях абсолютно безопасно для вашего автомобиля.

Отклонения от стандартов качества горючего проверка обнаружила в таких сетях, работающих по всей Украине – БРСМ-Нефть, U.GO, АВИАС, BVS, и в трех локальных сетях – 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Наибольшее количество нарушений касаются таких показателей как октановое число и содержание серы. По каждому из них отклонения были у 4 компаний. И если у BVS и U.GO эти отклонения невелики, то на заправках 24/7 и KCEM октановое число бензина А-95 не дотягивало даже до 90 единиц. С содержанием серы в горючем нарушении еще более масштабны: в пробе, взятой на АЗС KCEM, содержание серы превышало норму в более чем 50 раз. В других – до 3.

За два месяца, прошедших с момента возобновления ставок НДС и акциза, горючее на украинских АЗС подорожало более чем на 8 грн/литр. Эксперты Института потребительских экспертиз на фоне изменений в налогообложении прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего, поскольку доходность фальсификации значительно выросла. Налоги "бодяжники" горючего не платят, поэтому одномоментно начали зарабатывать на литре на 8 гривен больше. Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у крупных трейдеров. Есть все признаки того, что река контрафакта начинает выходить из берегов, – добавляют в ICE. Однако эксперты предостерегают от сомнительной экономии на дешевом топливе, поскольку такая "экономия" грозит еще большими финансовыми затратами в случае ремонта авто из-за некачественного бензина.

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