Hyundai готовится выпустить электромобиль Ioniq 9: что известно о новинке

На рынке электромобилей конкуренция все усиливается. Об этом свидетельствует, в частности, то, что в следующем месяце южнокорейский бренд Hyundai представит новый семиместный Ioniq 9, который должен стать ответом на выход Volvo EX90.

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Как пишет издание Autocar, сдвоенная с Kia EV9 новинка будет являться развитием концепции Seven, которую производитель представил три года назад. Хотя первоначально он был заявлен как Ioniq 7, впоследствии все же был переименован в "девятку".

Ioniq 9 будет использовать ту же расширенную версию платформы e-GMP, что и его близнец, и, вероятно, будет иметь тот же аккумулятор на 99,8 кВт·ч. Как и в случае с EV9, покупателям будут предложены варианты силовой установки с одним двигателем мощностью 200 л. и с двумя двигателями суммарной мощностью 378 л. В Kia они обеспечивают запас хода в 560 и 505 км соответственно.

Вероятно, внедорожник получит горячую версию N, учитывая, что версия EV9 "GT" уже была замечена на испытаниях на Нюрбургринге. Это дает основания полагать, что в Ioniq 9 будет использована такая же двухмоторная полноприводная силовая установка мощностью 641 л. с., как и в Ioniq 5 N.

В отличие от более квадратного EV9, Ioniq 9 будет отличаться наклонной крышей и более изогнутым кузовом. Однако в модели будут сохранены элементы концепции Seven, включая профиль фар и расширяющиеся задние части. Также дизайнеры использовали знакомые безрамные окна и задние двери, а прототипы Ioniq 9 были замечены с традиционными стойками B и C и обычными дверными ручками.

Что касается интерьера, то больше всего он будет напоминать модель Hyundai Santa Fe. Как и в других моделях Hyundai, таких как Kona, физические элементы управления будут сохранены для аудиосистемы и климат-контроля. А вот менее глобальные функции, такие как направление воздуха, будут отображаться на сенсорной панели между показателями климата. Селектор передач новый Ioniq 9 получит такой же, как у Santa Fe. Ожидается, что первые образцы Ioniq 9 поступят в продажу в следующем году.

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