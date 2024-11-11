Горячие новинки от Skoda: какие авто выйдут в ближайшее время и почему они достойны внимания

Чешский автобренд Skoda в последние годы завоевал репутацию производителя надежных автомобилей за довольно умеренные деньги. И это побуждает не только покупателей пристальнее присматриваться к его моделям, но и инженерам вкладывать больше усилий в развитие модельного ряда.

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Уже в ближайшее время Skoda планирует выпустить на рынок несколько существенных обновлений и совершенно новых авто. Британское издание Autoexress рассказало о них подробнее.

Skoda Elroq

Семейный внедорожник Skoda Enyaq является одним из лучших в этом сегменте, причем как с бензиновым, так и электрическим двигателем. В скором времени эта модель получит продолжение в виде полностью электрического внедорожника Elroq. Это первая модель, в которой используется новый язык дизайна Skoda Modern Solid. Конкурентами новинки станут Kia EV3 и Hyundai Kona Electric. Однако Elroq получит большую стартовую цену и предложит 420 км запаса хода.

Skoda Epiq

Это будет более компактный электромобиль и скорее всего он появится в салонах в 2025 году. Концепт был представлен ранее в этом году, однако сразу имел дизайн, приближенный к серийному. Генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер описал Epiq, как "просторный салон в компактном интерьере, и все это по привлекательной цене".

Полностью электрический универсал Skoda

То, что Skoda знает, как сделать отличный универсал, доказывают Octavia и Superb. Поэтому выход на рынок полностью электрического авто этого класса от чешского бренда был только вопросом времени. Сегодня известно, что длина модели будет составлять около 4,7 метра — примерно столько же, сколько у Octavia Estate, но благодаря платформе MEB EV от VW он получит больше внутреннего пространства. Но ни названия, ни даты выход у модели пока нет.

Электромобиль начального уровня Skoda

Если ценники Elroq и Epiq вас пугают, тогда имейте в виду, что Skoda сейчас работает над недорогим электромобилем, который может появиться на дорогах уже в 2026 году. Ожидается, что его будут производить в Индии, чтобы снизить стоимость, и он, вероятно, будет использовать укороченную версию платформы MEB Entry, на которой будут базироваться Epiq, а также будущие VW ID.2 и Cupra Raval. У этой модели тоже пока нет названия.

Skoda Kodiaq vRS

Конечно, продолжат чехи выпускать и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Новая горячая версия Kodiaq будет оборудована тем же 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, что и Golf GTI. Его мощность будет составлять 261 л. с., а крутящий момент 400 Нм. До 100 км/ч новинка будет разгоняться за 6,4 секунды. При этом Kodiaq все еще будет оставаться семейным универсалом, ведь он будет доступен только в комплектации с семью сиденьями.

Skoda Vision 7S

И на вершине линейки новинок от Skoda оказался большой семиместный внедорожник, базирующийся на концепции Vision 7S 2022 года. Он был использован для представления нового языка дизайна Modern Solid. Модель отличался уникальной компоновкой сидений "6+1", однако журналисты предполагают, что серийная версия будет иметь традиционную трехрядную компоновку.

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