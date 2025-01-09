Это не Tiguan: Volkswagen решил отказаться от кроссовера на базе Golf

Кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet на базе недорогого хэтчбека Golf снимут с производства навсегда – преемника автомобиль не получит, когда дебютирует второе поколение модели. Интересно, что это единственный кабриолет VW в современной линейке.

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Об этом сообщает Motor1. Кроссовер VW T-Roc Cabriolet выступает в очень необычном сегменте кроссоверов-кабриолетов. Прямых соперников у модели нет, то есть конкуренция фактически отсутствует, но это не помогло добиться высоких продаж.

Автомобиль дебютировал в 2019 году и, можно сказать, продержался на рынке довольно долго. В компании рассчитывали предложить покупателям необычную модель, но те предпочли либо классические кабриолеты, либо более практичные и доступные кроссоверы с фиксированной крышей.

Фактически, Volkswagen T-Roc Cabriolet заменил собой кабриолет VW Golf. Наверняка в руководстве предполагали, что под видом популярных кроссоверов можно продать любую машину. Ее производство остановят в 2027 году.

Скоро появится новый Volkswagen T-Roc 2 поколения, автомобили сейчас проходят дорожные испытания перед премьерой. Из линейки исчезнет кабриолет, останется только привычный вариант с пятидверным кузовом.

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