Есть ли в Украине качественный AdBlue: результаты исследований

В Украине набирает обороты логистический бум и его причина - тот факт, что весь импорт и львиная часть экспорта идет через западные границы "на колесах". Большинство современных грузовиков, едущих в Европу, оборудованы системами SCR (Selective Catalytic Reduction), то есть катализаторами, которые с помощью реагента AdBlue очищают выхлопные газы дизельных двигателей до определенных норм. Поскольку в Украине перевозки грузовым транспортом стремительно выросли, соответственно вырос и спрос на AdBlue. Вместе с тем с рынка ушел крупнейший производитель этой жидкости бердянский AZMOL-ВР, а также экспортеры из россии и беларуси. Кто сейчас наполняет этот рынок, и что действительно продают под видом AdBlue, исследовали эксперты столичного Институт потребительских экспертиз. Они собрали наиболее массовые бренды в магазинах и на АЗС и доставили их в сертифицированную лабораторию. Результаты показали, что с этим продуктом есть некоторые проблемы.

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Зачем нужен AdBlue и как все работает

Реагент AdBlue – это раствор технически чистой мочевины (32,5%) в деминерализованной воде (67,5%). Он применяется как дополнительная рабочая жидкость в дизелях, которая впрыскивается в поток отходящего газа в присутствии катализатора – при этом происходит реакция превращения вредного оксида азота в безопасный азот и воду. AdBlue не следует путать с обычной мочевиной. Мочевина, она же карбамид – это азотное удобрение, добавка к кормам жвачных животных, компонент отдельных лекарств и т.д. Технологии приготовления этих продуктов сильно различаются, и хотя жидкость достаточно проста в производстве (по сравнению с топливом), но здесь большое значение имеют качество компонентов, правильная дозировка и условия хранения. При этом, если реагент не качественный, эта недорогая жидкость способна вывести из строя топливную систему, ремонт которой на дизельных авто может стоить кучу денег. Кроме того, мы все дышим воздухом, в который из-за некачественных компонентов попадают опасные оксиды, что грозит нам разными заболеваниями. Собственно, суть фальсификации AdBlue состоит в том, что производители не используют дорогостоящий карбамид высокого уровня очистки (марка А), а пользуются дешевым сельскохозяйственным. Кроме того, вода применяется не очищенная, а обычная, из-под крана.

Что будет, если использовать не качественный AdBlue?

Помимо серьезных проблем для экологии, а соответственно и нашего с вами здоровья, увеличение концентрации оксидов азота в выхлопных газах ведет к ограничению крутящего момента двигателя системой бортовой диагностики. То есть автомобиль или грузовик просто перестает "ехать". Далее, использование некачественной жидкости может привести к блокированию элементов дозировки AdBlue, как правило, это приводит к выходу из строя дорогостоящих компонентов, не подлежащих ремонту. Кроме того, возможно загрязнение каталитического блока SCR, как результат – повышенное противодавление, вплоть до полной блокировки выхлопной системы. И наконец, возникновение отложений мочевины в нейтрализаторе, что ведет к механическому повреждению элементов системы очистки отходящих газов. Каждая из вышеуказанных причин – десятки и сотни тысяч гривен на замену и ремонт из кармана владельца.

Что обнаружили в лаборатории?

В принципе, найти в продаже реагент AdBlue или его заменители не оказалось проблемой, дефицита не наблюдается. Вещество продается как в автомагазинах, так и почти на каждой АЗС. Под прицел исследователей попали реагенты AdBlue от CrossChem (КросХим является одним из крупнейших производителей в Украине), который реализуется в сетях АЗС AMIC, WOG, OKKO, KLO и др., ChemElements (реагент Puredrive, завод расположен в г. Черкассы), реализуется в сети WOG, БРСМ-Нефть (EcoBlue, производится согласно ТУ и не является запатентованным реагентом AdBlue), реализуется в собственной сети АЗС, TIZ Carbo-gaz, реализуется в магазинах ATЛ, и, наконец, "Блютек", реализуется в сети АЗС Marshall .

К сожалению, исследования показали, что только два образца являются качественными, действительно европейскими и соответствуют всем нормам ISO 22241. Только реагенты AdBlue производства CrossChem (КросХим) и Puredrive, ChemElements черкасского производства имеют самые низкие концентрации альдегидов и других химических веществ. Это свидетельствует о высокой культуре производства и хранения, а также об использовании правильных и качественных компонентов. Эти реагенты не приведут к поломке системы, и их можно без ограничений использовать как на грузовиках, так и в легковых автомобилях.

В реагентах EcoBlue (БРСМ-Нефть), TIZ Carbo-gaz превышена массовая концентрация альдегидов (соответственно, 5,3 и 7,1 мг/кг при нормативе не более 5). Также в этих образцах, а также в реагенте "Блютек" обнаружено превышение содержания натрия. У EcoBlue (БРСМ-Нефть) это почти четырехкратное превышение, "Блютек" – восьмикратное, а у TIZ Carbo-gaz вообще двадцатикратное!

Естественно, назвать качественными эти реагенты нельзя. Такие показатели могут говорить о том, что при производстве плохо очищают воду, используемую для реагента, а соли из воды могут забить поры катализатора. Непорядок с натрием также может опосредованно сигнализировать о том, что в жидкости может находиться добавка против слипания. Как она туда попала? Очень просто – в сельском хозяйстве карбамид используют также как удобрение – и чтобы удобнее было разбрасывать гранулят по полям, обрабатывают его модификатором, предотвращающим слипание гранул. Но, что хорошо для удобрения, то смертельно для двигателя: такой модификатор выводит из строя систему селективной каталитической нейтрализации SCR и узлы выхлопной системы.

В образце "Блютек" было обнаружено превышение концентрации магния, калия и фосфатов, а TIZ Carbo-gaz также имеет более чем трехкратное превышение калия. Все эти примеси негативно повлияют на работу катализатора, что в целом приведет к снижению его эффективности, а впоследствии вся польза от системы очистки отходящего газа вообще выйдет из строя, потеряв свое первоначальное назначение. При столь значительном превышении нормы примесей может произойти даже накопление известковых отложений, закупоривающих блок SCR, а впоследствии и всю выхлопную систему.

Михаил, владелец дизельного авто Land Rover

"На прошлой неделе с коллегой поехали по служебным делам в Австрию. Перед пересечением границы залил полный бачок AdBlue на одной из известных украинских сетей АЗС. Через несколько дней на бортовом компьютере появилось сообщение "Обнаружена некачественная жидкость для очистки дизельных выхлопных газов. Авто заблокируется через 660 км, а нам до Ужгорода оставалось 830 км. Пришлось все время не выключать двигатель, поскольку повторный пуск был бы невозможен, и проситься на границе без очереди. В итоге авто таки заблокировалось, последние 100 км пришлось ехать на эвакуаторе. На СТО проблему решили за 20 тыс. грн.

Константин, владелец комбайна CLAAS

"Залили недорогой AdBlue после чего загорелись лампы неисправности SCR и агрегат перестал выдавать необходимую мощность и вышел в аварийный режим. Пришлось срочно отпирать систему и извиняться блок управления двигателем. Ущерб от простоя и стоимость ремонта составили десятки тысяч гривен"

Заливать "удобрения" в авто – это не хорошо

Итак, тест показал, что 70 процентов украинского рынка AdBlue не соответствует нормативам ISO 22241, и, скорее всего, производится в кустарных условиях из непригодных сельскохозяйственных компонентов. Поэтому владельцам грузовиков и дизельных легковушек не следует легкомысленно относиться к выбору AdBlue. Недешевая система вашего авто возможно и сможет перенести 1-2 заправки некачественным реагентом, но если процесс будет системным, беда придет, откуда не ждали. Кроме того, экологию тоже никто не отменял, и так беспардонно ее отталкивать тоже не комильфо. Всем же хочется дышать чистым воздухом?

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