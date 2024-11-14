Еще одна Toyota: в сети показали долгожданный недорогой внедорожник

Новая Toyota Land Cruiser FJ – долгожданный внедорожник, который выполнят в модном брутальном стиле. В сети показали еще один вариант дизайна недорогой модели, которую готовят к премьере.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser FJ может оказаться даже доступнее кроссовера RAV4. Новинка станет самым дешевым внедорожником бренда на глобальном рынке. Возможный дизайн продемонстрировали на канале TALK WHEELS.

Японская компания представит автомобиль в конце 2024 или начале 2025 года. В качестве основы используют бюджетный пикап Hilux Champ. Он стоит от 13 000 долларов. Ожидалось, что Toyota Land Cruiser FJ может стоить чуть более 20 000 долларов, но точной информации пока нет.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль получит двигатели внутреннего сгорания классической конструкции. Однако гибридные варианты исключать не стоит.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданный внедорожник Honda.