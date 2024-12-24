Эксперты назвали лучшие б/у автомобили, которые подойдут любому водителю

Городские машины очень популярны благодаря компактным размерам и удобству использования в ограниченных пространствах. Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Эксперты назвали лучшие предложения из этой категории.

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Это именно те б/у автомобили, которые стоит покупать с ограниченным бюджетом. В Auto Express собрали лучшие машины, которые отличаются не только удобством и компактностью, но также отличаются надежностью и доступностью.

В списке – лучшие компактные автомобили с пробегом, которые отлично впишутся в городскую среду и не разочаруют нового владельца.

Лучшие недорогие б/у автомобили для города:

Opel Corsa (Vauxhall Corsa); MINI; Hyundai i10; Peugeot 208; Volkswagen up!; Toyota Yaris; Ford Fiesta; Renault Zoe.

Список лучших б/у машин на этот раз получился разнообразным. В нем есть как совсем мелкие автомобили, так и более крупные с достаточно практичным салоном. Также специалисты добавили электрокар.

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