Эксперты назвали лучшие б/у автомобили, которые подойдут любому водителю
Городские машины очень популярны благодаря компактным размерам и удобству использования в ограниченных пространствах. Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Эксперты назвали лучшие предложения из этой категории.
Это именно те б/у автомобили, которые стоит покупать с ограниченным бюджетом. В Auto Express собрали лучшие машины, которые отличаются не только удобством и компактностью, но также отличаются надежностью и доступностью.
В списке – лучшие компактные автомобили с пробегом, которые отлично впишутся в городскую среду и не разочаруют нового владельца.
Лучшие недорогие б/у автомобили для города:
- Opel Corsa (Vauxhall Corsa);
- MINI;
- Hyundai i10;
- Peugeot 208;
- Volkswagen up!;
- Toyota Yaris;
- Ford Fiesta;
- Renault Zoe.
Список лучших б/у машин на этот раз получился разнообразным. В нем есть как совсем мелкие автомобили, так и более крупные с достаточно практичным салоном. Также специалисты добавили электрокар.
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