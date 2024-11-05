Доступный кроссовер Suzuki размером с Duster показали на новых фото

Новый кроссовер Suzuki e Vitara 2025 модельного года показали на официальных фото. Недорогой автомобиль по цене и размерам близок к Renault Duster.

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OBOZ.UA напоминает, что дизайн электрического кроссовера Suzuki e Vitara 2025 выполнили в новом стиле компании, который намекает на будущие модели. Новинка похожа на концепт Suzuki EVX. От прототипа производственный вариант отличается бамперами, светотехникой и декором.

Спереди – узкие фары с выраженной геометричной формой. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki e Vitara оснастят одним или двумя электромоторами на выбор – мощность 144-175 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Цена Suzuki e Vitara в базовом исполнении будет составлять 20-25 тысяч евро.

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