Доступный кроссовер Subaru вызвал ажиотаж и привел к неожиданному решению

Доступный кроссовер Subaru Forester 6 поколения уже поступил в продажу. Но на этом фоне его предшественник оказался очень популярным у покупателей. Это обстоятельство даже заставило производителя прийти к неожиданному решению.

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Детали сообщает Carscoops. Модель Subaru Forester в 2024 году вызвала особенный интерес у покупателей. В разные периоды года рост спроса фиксировали от 50 до 100%! Пока неизвестно, достигнет ли настолько высокой популярности новый Subaru Forester 6 поколения. Публика встретила эту машину неоднозначно.

Поэтому производитель решил продлить жизненный срок предшественника минимум на год! Это касается комплектации Subaru Forester Wilderness 2025 года. Это вариант с измененной внешностью и усиленной подготовкой к бездорожью. Цена приятная – от 34 995 долларов.

Новый Subaru Forester 6 поколения получил полностью другой дизайн, который понравился не всем. Спереди появилась крупная решетка, по бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой. Стиль теперь можно назвать более геометричным.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

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