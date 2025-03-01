Долгожданный кроссовер VW дешевле Дастера показали на фото

Новый бюджетный кроссовер VW Tera 2026 модельного года уже готов к премьере. Автомобиль станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда и окажется доступнее Рено Дастер. Машину показали на новых фото.

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Бюджетный кроссовер Skoda Kylaq 2025 года ранее рассекретили официально. На очереди – родственная модель Volkswagen Tera, которая ранее была известна как VW Project 246. Подробности сообщает VWnews.

Новый кроссовер Volkswagen Tera официально уже анонсировали. Недорогой автомобиль с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Длина новинки составит примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN. Прогнозируемая цена Volkswagen Tera – около 15 000 долларов.

Новый VW Tera 2026 будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет только передний, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 115 л.с.

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