Долгожданную недорогую модель Honda показали на новых фото

Долгожданную Honda Prelude 2026 модельного года готовят к премьере как автомобиль сегмента недорогих спортивных купе. Там придется соперничать с Nissan и Toyota. Эту машину показали на новых фото перед дебютом.

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Как уже рассказывал OBOZ.UA, элегантное спортивное японское купе будет очень похоже на концепт, который предвещал появление серийной модели. Уже в 2025 году модель Honda Prelude должна отправиться на конвейер почти без изменений.

С технической точки зрения модель будет использовать знакомые решения, однако возьмет только лучшие компоненты производителя. Так, в передней подвеске появятся детали спортивного хэтчбека Civic Type R. Также купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с.

Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому гибридная силовая установка не является большим сюрпризом.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора, производитель разработает имитацию МКПП. Механизм работы организуют с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

OBOZ.UA ранее сообщал про лучшие автомобили 2024 года – среди них есть недорогие машины.