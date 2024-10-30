Дизайн вас удивит: представлен пикап Kia Tasman 2025

После длинной очереди тизеров южнокорейский автобренд Kia наконец-то показал первый в своей истории пикап. И автомобиль, получивший название Tasman, поразил журналистов и блогеров.

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Как пишет издание Motor1, среднеразмерная модель выйдет в нескольких вариантах. Kia будет продавать Tasman в кузовах с одинарной и двойной кабиной, а также с урезанным шасси-кабиной, подходящей для настройки.

Больше всего удивил экспертов внешний вид Tasman. На задней двери у него расположен огромный логотип Kia. А самым удивительным ракурсом назвали профиль с облицовкой кузова в виде усов.

Tasman также выделяется своим нетрадиционным передом с вертикальными фарами, смещенными по бокам. Здесь можно увидеть еще один увеличенный логотип Kia и выпуклый капот, который делает грузовик более мускулистым. В общем, это не пикап Telluride, как некоторые предполагали. Это грузовик с кузовом на раме, а не с цельной конструкцией, как Maverick или Ridgeline.

Несмотря на столь грубую внешность Tasman имеет более автомобильный интерьер с тройным экраном. В салоне разместилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, соединенная с 5-дюймовым дисплеем посередине, и 12,3-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы. Несмотря на щедрое экранное пространство, Kia не отказалась от традиционного распределительного устройства. По-прежнему здесь есть несколько кнопок и переключателей для доступа к наиболее часто используемым функциям.

В зависимости от рынка новый грузовик будет доступен с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, а также в двух- и полноприводной конфигурации. В Корее Tasman получает 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 277 лошадиных сил и крутящим моментом 421 Н-м. Не то чтобы ускорение имело большое значение в этом сегменте, но он разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды. Максимальная скорость модели составляет 185 км/ч.

В Австралии Tasman получит 2,2-литровый турбодизельный двигатель мощностью 207 л. с. и 440 Н-м. Он будет иметь такую же максимальную скорость, но будет разгоняться до 100 км/ч за 10,4 секунды. На Ближнем Востоке и в Африке клиенты могут выбирать из двух бензиновых и дизельных двигателей. Грузоподъемность варьируется от 1015 до 1200 кг, а объем грузового отсека составляет 1172 литра.

Kia спроектировала Tasman с двухрычажной передней подвеской и жесткой задней осью с листовыми рессорами. Компания утверждает, что грузовик может преодолевать водные преграды глубиной до 80 см на скорости 7 км/ч, а в качестве меры безопасности предусмотрены водонепроницаемые разъемы для некоторых деталей интерьера. Доступны шины повышенной проходимости с 17- и 18-дюймовыми колесами, а также несколько режимов вождения для преодоления различных поверхностей: пустыня, грязь, снег и камни.

Kia заявляет о лучшем в своем классе пространстве для головы, плеч и ног во втором ряду, а также о возможности отклонять задние сиденья на 22-30 градусов. Если откинуть задние сиденья, под ними можно найти два скрытых отсека для хранения ценных вещей. Кроме того, Tasman имеет две беспроводные зарядные площадки, звуковую систему Harman Kardon, складной консольный столик и ручки на передних стойках.

Корея станет первым рынком, на котором Tasman появится в первой половине 2025 года, прежде чем первый пикап Kia поступит в Австралию, Африку и на Ближний Восток. Компания считает, что Саудовская Аравия станет одним из основных рынков для грузовика, потому мировая премьера состоится на Международном автосалоне в Джидде.

Tasman – не единственный пикап, над которым работает Kia. К 2027 году должен появиться также электрический грузовик.

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