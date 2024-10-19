Деньги на ветер: названы марки автомобилей с ненадежными двигателями

Выбор авто – непростая задача. Важно найти надежную и долговечную модель, которая станет долгой инвестицией, обеспечивая идеальное соотношение цены и качества. Когда вы тратите деньги на роскошный автомобиль за немалой ценой, то ожидаете, что он прослужит вам долго.

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Однако данные Consumer Reports показывают, что некоторые из самых желанных марок автомобилей имеют низкие оценки двигателей. Независимо от того, приобретаете ли вы новые или подержанные, эти 10 марок автомобилей предлагают не лучшие варианты двигателей.

Jeep

Consumer Reports довольно низко оценил Jeep Wrangler. Авто получило оценку надежности 27 из 100, тогда как Grand Cherokee получил всего 26 баллов. Кроме проблем с двигателем, вы можете ожидать проблем с подвеской и электрической системой.

Volvo

4 Volvo XC60 plug-in hybrid получил рейтинг надежности всего 21 от Consumer Reports. Среди минусов – батарея электромобиля и зарядка, климатическая система и электроника салона. В общем, последние модели Volvo не славятся своей надежностью, сообщает HotCars.

Volkswagen

Volkswagen Taos получил рейтинг надежности 47 из 100 от Consumer Reports, заняв 8-е место среди 13 субкомпактных SUV. Кроме проблем с двигателем, водители сообщали о неисправностях с электрической системой и даже проблемах с тормозами.

Land Rover

Consumer Reports дал Land Rover Range Rover 2024 ужасный прогнозируемый рейтинг надежности – всего 30. И если что-то пойдет не так, вы можете получить дорогой счет за ремонт. По данным RepairPal, ежегодный ремонт стоит около 1200 долларов.

Jaguar

Новый Jaguar F-Pace, представитель сегмента роскошных компактных внедорожников, получил рейтинг надежности 30, согласно Consumer Reports. Ремонт премиум автомобилей, таких как Land Rover и Jaguar, стоит дорого, в том числе и из-за высокой стоимости запчастей.

Chrysler

По данным Repair Pal, Chrysler занимает нижнюю треть рейтинга, когда дело доходит до надежности. Эксперты прогнозируют годовую стоимость ремонта на уровне 608 долларов. Однако соблюдайте осторожность, поскольку новый Chrysler Pacifica Hybrid получил оценку надежности всего 14 баллов от Consumer Reports, при этом следует ожидать проблемы с электрической батареей и электродвигателем.

Mercedes-Benz

В 2023 году Consumer Reports поставил Mercedes-Benz на 29-е место по надежности. В этом году RepairPal поставил Mercedes-Benz на 27 место из 32. Если что-то пойдет не так, ремонт может стоить довольно дорого.

Ford

Эксперты говорят, что качество Ford на протяжении многих лет было неоднозначным. Новый F-150 Lightning получил всего 2 балла из 5 за надежность. Несмотря на то, что он занял первое место в категории электрических пикапов, у него нет большой конкуренции.

Maserati

Когда вы платите более 100 тысяч долларов за спортивный автомобиль, надежность кажется минимальной мерой, которую вы можете ожидать. Но Maserati получил низкую оценку надежности.

"Их не только невероятно дорого ремонтировать, но и в долгосрочной перспективе они могут доставить вам больше проблем, чем радости", – написали эксперты HotCars.

Audi

Согласно HotCars, покупка Audi может быть неудачной инвестицией, если вы ищете надежный двигатель. Более новые модели показали хорошие результаты во время тестирования Consumer Reports, но некоторые двигатели не обеспечивают производительность, которую вы ожидаете от столь дорогого автомобиля.

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