Чем порадовал экспертов самый дешевый кроссовер Kia 2024 года. Фото

Новая модель Kia Syros сумела удивить как экспертов, так и потенциальных покупателей. Это самый дешевый кроссовер, который корейская компания показала в 2024 году. Основное преимущество – внутри кроссовера.

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О машине рассказывает Carscoops. Специалистов удивила компоновка автомобиля: новый Kia Syros в своем компактном кузове предлагает практичное пространство для пассажиров, которое покупатели, как правило, привыкли находить в крупных моделях более высоких сегментах.

Бюджетник Kia получил форм-фактор в стиле минивэна и геометричные грани, которые присущи новым моделям Kia. Такой силуэт выбрали для обеспечения комфорта и максимальной практичности в компактном кузове длиной 4 м. Вдобавок новый кроссовер Kia Syros радует богатым оснащением с вентиляцией кресел и качественной аудиосистемой.

Покупателям на старте продаж предложат модификацию с литровым бензиновым двигателем на 120 сил. Будет и дизельный мотор на 115 л.с.

В дальнейшем ожидается электрический вариант. Ориентировочная цена Kia Syros 2025 модельного года – около 12 000 долларов за базовый вариант.

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