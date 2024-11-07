BMW M5 Touring назвали лучшей альтернативой седана: плюсы нового универсала

BMW презентовала универсал M5 Touring 2025 года – автомобиль, объединяющий мощность и стиль в удобном семейном формате. В отличие от седана M5, универсал предлагает дополнительные возможности, что делает его более привлекательным вариантом для тех, кто ищет больше места и более выразительный дизайн.

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Несмотря на то, что модели практически идентичны с механической точки зрения, Touring имеет свои особенности, усиливающие его как обыденное решение, пишет Motor1.com.

BMW M5 Touring оснащен тем самым 4,4-литровым гибридным V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 717 лошадиных сил и 738 фунт-фут крутящего момента. Как и седан, он обеспечивает быстрое ускорение и роскошную изоляцию во время езды. Touring тяжелее седана всего на 140 фунтов, что мало влияет на его скорость и маневренность, сохраняя ощущение высокого комфорта даже на неровных дорогах.

Под капотом Touring скрыты те же инновации, что и в новом BMW XM, но универсал отличается меньшим весом на 500 фунтов и улучшенным дизайном, что дает ему преимущество перед XM. Дизайн M5 Touring особенно впечатляет с заднего угла, а широкий кузов и люк усиливают стиль и придают ему солидность.

Благодаря удачному сочетанию функциональности и элегантности, M5 Touring отлично подходит для длительных путешествий с семьей. Он обладает всеми чертами современного туристического автомобиля, но с более мощными характеристиками, чем типичные "семейные" модели. Такая комбинация делает универсал выигрышным выбором для ищущих скорость и комфорт в одном автомобиле.

Еще одним преимуществом Touring является его оригинальный внешний вид: сочетание классического универсала с мощной динамикой придает автомобилю уникальность. В отличие от седанов, традиционно ассоциирующихся с мощной ездой, быстрые универсалы еще способны удивить, особенно на американских дорогах, где они реже встречаются.

Конечно, у M5 Touring есть и некоторые недостатки. Как и в случае с седаном, его комфорт и стабильность на высоких скоростях не всегда отвечают потребностям городских дорог. Однако его преимущества как комфортного и мощного автомобиля для дальних поездок перекрывают эти незначительные недостатки.

С ценой от 122 675 долларов США, BMW M5 Touring предлагает немало для ценителей скорости и комфорта. Вдобавок к возможности высокоскоростного передвижения он поражает эстетикой и подходит как для ежедневного использования, так и для длительных путешествий.

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