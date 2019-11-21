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21 ноября • обновлено в 13:37
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Женщина, выпавшая из маршрутки в Одессе, потеряла память. Фото

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Женщина, выпавшая из маршрутки в Одессе 19 ноября, потеряла память. Травмированная одесситка сейчас находится в городской больнице №11, она пришла в сознание.

По свидетельству врачей, от удара головой об асфальт у нее развилась частичная амнезия, но сам момент падения она помнит. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца)

В то же время водители транспортной компании, обслуживающей этот маршрут, утверждают, что конструкция замка этой модели автобуса разработана так, чтобы предотвратить случайное открытие задней двери изнутри.

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Сейчас эксперты определяют, были ли исправны замки двери и ручки в автобусе.

В Одессе женщина выпала из маршрутки

В Одессе женщина выпала из маршрутки

КП "Центр 077" (скриншот видео)

В Одессе женщина выпала из маршрутки

В Одессе женщина выпала из маршрутки

telegram-канал @xyodessa (скриншот)

Полиция проводит уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения").

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

ТСН (скриншот видео)

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

ТСН (скриншот видео)

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память

ТСН (скриншот видео)

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Автор
Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе водитель маршрутки маршрутка
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