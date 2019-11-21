Женщина, выпавшая из маршрутки в Одессе, потеряла память. Фото

Женщина, выпавшая из маршрутки в Одессе 19 ноября, потеряла память. Травмированная одесситка сейчас находится в городской больнице №11, она пришла в сознание.

По свидетельству врачей, от удара головой об асфальт у нее развилась частичная амнезия, но сам момент падения она помнит. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца)

В то же время водители транспортной компании, обслуживающей этот маршрут, утверждают, что конструкция замка этой модели автобуса разработана так, чтобы предотвратить случайное открытие задней двери изнутри.

Новости На Хмельнитчине женщина выпала из маршрутки и впала в кому

Сейчас эксперты определяют, были ли исправны замки двери и ручки в автобусе.

В Одессе женщина выпала из маршрутки КП "Центр 077" (скриншот видео)

В Одессе женщина выпала из маршрутки telegram-канал @xyodessa (скриншот)

Полиция проводит уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения").

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память ТСН (скриншот видео)

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память ТСН (скриншот видео)

Выпавшая из маршрутки одесситка потеряла память ТСН (скриншот видео)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

женщина выпала из задней двери пригородной маршрутки №75 Одесса-Теплодар. 38-летнюю пострадавшую доставили в городскую больницу №11 с переломом бедра и сотрясением мозга.

позднее в сети появилось шокирующее видео момента падения одесситки из автобуса.

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