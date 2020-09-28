За угон авто в Украине будут наказывать тюрьмой: в МВД прояснили детали

В МВД объяснили нововведения в законодательстве, связанные с усилением ответственности за угон автомобилей в Украине.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, заместитель главы МВД Антон Геращенко объяснил, что до принятия закона, лицо, совершавшее похищение автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норму исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести уголовную ответственность.

"Тяжесть преступления ранее устанавливалась с учетом того, понесены ли убытки. Но если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором ее украли, то суд считал, что ущерба не было. Эту норму также изменили. И сейчас, независимо от того, была возвращена машина или нет, мы считаем, что жертва получила огромную моральную травму, а значит был причинен вред ", – подчеркнул он.

Геращенко отметил, что в законе изменили факт, что только за первое похищение можно назначать условный срок.

"Если похитил автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок. Дело в том, что похитители, в большинстве случаев, являются профессионалами. И за повторность суды давали условные сроки. У нас были случаи, когда представители уголовного розыска арестовывали тех подозреваемых, которые уже находились под различными пределами мер, после угонов, и приходилось повторно вести в суд, а суды опять не давали им реальных сроков ", – отметил замминистра.

Он также отметил, что закон предусматривает уголовную ответственность за распространение и производство специального оборудования для взлома автомобилей. Геращенко объяснил, что до 21 сентября их абсолютно безнаказанно можно было покупать в Интернете за 7-10 тысяч гривен.

В свою очередь, начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что в новом законе для уголовного блока было важным, чтобы лицо несло ответственность за совершение преступления.

"Цель всего уголовного блока Нацполиции не просто документирование преступления, а прежде всего, снижение количества таких преступлений. И, конечно, чтобы преступник нес реальное наказание за завладение чужим транспортом", – сказал Дзюбинский.

В МВД напомнили, что за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В ведомстве уверены, что отныне "профессиональные" похитители, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Украине вступил в силу закон, который существенно усиливает наказание за угон автомобилей. За соответствующий законопроект Верховная Рада проголосовала еще в начале месяца, 3 сентября, после чего его подписал президент.