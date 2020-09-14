За "скручивание" пробега авто будут наказывать: в МВД озвучили детали

Так называемое скручивание пробега автомобиля влияет на его техническое состояние и, в частности, на системы безопасности.

Тематический законопроект №4039, который рассматривается в Верховной Раде, предусматривает создание единой базы пробега авто, а также содержит другие способы борьбы с мошенниками на рынке бывших в употреблении автомобилей. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

По его словам, когда в МВД сравнили подобные автомобили на рынке Украины и в Германии, разница в пробеге составляла около 100 тысяч километров.

При этом "скручивание" пробега имеет два аспекта. Во-первых, это уклонение от оплаты таможенных платежей. "Когда эти продавцы завозят автомобиль на территорию Украины, перед границей, они добавляют пробег, чтобы снизить таможенную стоимость, а после этого скручивают, чтобы увеличить привлекательность для покупателя", – пояснил Мартыненко.

Второй аспект – снижение уровня безопасности автомобиля, в котором "скручивали" пробег. "Это влияет на техническое состояние автомобиля. Когда надо делать регламентные замены расходные запчастей, когда надо делать техосмотр и тому подобное. В некоторых автомобилях это влияет на работу компьютерной системы управления автомобилем, и соответственно системы безопасности работают по-другому. Как следствие – эти автомобили перестают быть безопасными", – подчеркнул Мартыненко.

По его словам, на данном этапе обсуждения законопроекта документ следует дополнить способом определения "точки ноль", в отношении которого начнется отсчет пробега авто, а также создать механизм, который сделает невозможным привлечение к ответственности за "скручивание" пробега владельцев, которые не имеют к этому отношения.

Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №4039, который, как ожидается, поможет в борьбе со "скручиванием" пробега автомобилей. Согласно ему, нечестных продавцов машин ожидает административная ответственность и штраф в размере до 34 тысяч гривен.