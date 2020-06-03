Французские авто ощутимо уступили "японцам" в рейтинге качества
Британская страховая компания By Mails изучила базу данных по эксплуатации транспортных средств, которая охватывает самые разные спектры – от информации по расходу топлива и пробегу до прохождения планового ТО. Среди прочего, это исследование выявило самые надежные и ненадежные свежие автомобили.
Во внимание брались те машины, которые не смогли пройти проверку на техсостояние с первого раза. При этом учитывались лишь сравнительно новые машины – возрастом от 3 до 5 лет.
Интересно, что в тройку лидеров вошли японские автомобили – самыми надёжными признали Honda и Toyota (на них приходится в среднем 4-7% автомобилей, которые не прошли проверку с первого раза). А вот тройку антирейтинга возглавили французские модели (15-21% машин, не прошедших проверку с первого раза). В целом же ТОП-5 самых надежных и ТОП-5 самых ненадежных авто выглядит следующим образом:
Аутсайдеры
Renault Megane
Citroën DS3
Renault Clio
Volvo V40
Vauxhall (Opel) Insignia
Победители
Honda Jazz
Honda CR-V
Toyota Prius
Mercedes GLA
Toyota RAV4
Что же касается марок автомобилей, на вершине списка оказались следующие пять марок: Lexus, Honda, Porsche, Mini и Suzuki. А вот в конце рейтинга – Renault, Citiroen, Dacia, Vauxhall (Opel), Volvo.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали самые опасные модели.