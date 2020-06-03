Французские авто ощутимо уступили "японцам" в рейтинге качества

Британская страховая компания By Mails изучила базу данных по эксплуатации транспортных средств, которая охватывает самые разные спектры – от информации по расходу топлива и пробегу до прохождения планового ТО. Среди прочего, это исследование выявило самые надежные и ненадежные свежие автомобили.

Во внимание брались те машины, которые не смогли пройти проверку на техсостояние с первого раза. При этом учитывались лишь сравнительно новые машины – возрастом от 3 до 5 лет.

Интересно, что в тройку лидеров вошли японские автомобили – самыми надёжными признали Honda и Toyota (на них приходится в среднем 4-7% автомобилей, которые не прошли проверку с первого раза). А вот тройку антирейтинга возглавили французские модели (15-21% машин, не прошедших проверку с первого раза). В целом же ТОП-5 самых надежных и ТОП-5 самых ненадежных авто выглядит следующим образом:

Аутсайдеры

Renault Megane Citroën DS3 Renault Clio Volvo V40 Vauxhall (Opel) Insignia

Победители

Honda Jazz Honda CR-V Toyota Prius Mercedes GLA Toyota RAV4

Что же касается марок автомобилей, на вершине списка оказались следующие пять марок: Lexus, Honda, Porsche, Mini и Suzuki. А вот в конце рейтинга – Renault, Citiroen, Dacia, Vauxhall (Opel), Volvo.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты назвали самые опасные модели.

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