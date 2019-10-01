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1 октября • обновлено в 08:39
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Водителям в Украине с 1 октября грозит еще один штраф: что известно

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С 1 октября водители в Украине за пределами населенных пунктов должны включать ближний свет фар.

Такая норма содержится в Правилах дорожного движения Украины. В Нацполиции уже предупредили о последствиях невыполнения данного требования. Размер штрафа – 425 грн.

При этом отмечается, что ближний свет фар можно и не включать, но только в том случае, если автомобиль оборудован фарами дневного света, который зажигается вместе с началом работы двигателя автомобиля.

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С 1 октября водители должны включать ближний свет фар

С 1 октября водители должны включать ближний свет фар

"АиФ"

Данное требование является обязательным для исполнения. За ее игнорирование предусмотрен штраф согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях: "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов".

Как сообщал OBOZREVATEL, после волны масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов в Украине собираются ужесточить законодательство в сфере пассажирских перевозок.

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Место
Украина
Тег
ПДД
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