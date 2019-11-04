Водители Харьковщины начали скупать детские автокресла:

В Харьковской области водители начали активно скупать автокресла после принятия Верховной Радой законопроекта №1150, которым ужесточены правила для перевозки детей автомобильным транспортом.

Как известно, в случае невыполнения нормы водителям грозит штраф 510 гривен, а за повторное нарушение – 850 гривен.

"Спрос на автокресла повысился. Раньше покупали кресла в основном те собственники автомобилей, которые с детьми выезжали за границу, т.к. там штрафы за перевозку детей без автокресел составляют от 60 до 350 евро", - рассказал OBOZREVATEL продавец детских автокресел Виталий.

Автокресло avtosvit.biz

Напомним, нарушением считается, если без автокресла в автомобиле перевозят ребенка, который не достиг 12 лет или его рост ниже 145 сантиметров.

"Если ребенок достиг 12 лет или его рост выше 145 см – это считается физиологически достаточно, чтобы несовершеннолетний мог пристегнуться взрослым ремнем безопасности. Детям, которые не достигли такого возраста и роста, запрещено пристегиваться взрослым ремнем, т.к. при аварии это может их еще больше травмировать",– рассказала нашим журналистам начальник отдела связей с общественностью патрульной полиции Харьковской области Марина Кульбачная.

По данным Всемирной организации здравоохранения, перевозка детей в автокреслах, в случае ДТП, уменьшает детскую смертность на 80%

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 ноября в Бердичеве произошло жуткое ДТП с переворотом. В одном из автомобилей находился младенец, который не пострадал благодаря детскому автокреслу.

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