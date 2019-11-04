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4 ноября • обновлено в 21:39
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Водители Харьковщины начали скупать детские автокресла:

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В Харьковской области водители начали активно скупать автокресла после принятия Верховной Радой законопроекта №1150, которым ужесточены правила для перевозки детей автомобильным транспортом.

Как известно, в случае невыполнения нормы водителям грозит штраф 510 гривен, а за повторное нарушение – 850 гривен.

"Спрос на автокресла повысился. Раньше покупали кресла в основном те собственники автомобилей, которые с детьми выезжали за границу, т.к. там штрафы за перевозку детей без автокресел составляют от 60 до 350 евро", - рассказал OBOZREVATEL продавец детских автокресел Виталий.

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Автокресло

Автокресло

avtosvit.biz

Напомним, нарушением считается, если без автокресла в автомобиле перевозят ребенка, который не достиг 12 лет или его рост ниже 145 сантиметров.

"Если ребенок достиг 12 лет или его рост выше 145 см это считается физиологически достаточно, чтобы несовершеннолетний мог пристегнуться взрослым ремнем безопасности. Детям, которые не достигли такого возраста и роста, запрещено пристегиваться взрослым ремнем, т.к. при аварии это может их еще больше травмировать",– рассказала нашим журналистам начальник отдела связей с общественностью патрульной полиции Харьковской области Марина Кульбачная.

По данным Всемирной организации здравоохранения, перевозка детей в автокреслах, в случае ДТП, уменьшает детскую смертность на 80%

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 ноября в Бердичеве произошло жуткое ДТП с переворотом. В одном из автомобилей находился младенец, который не пострадал благодаря детскому автокреслу.

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Место
Украина Харьков
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