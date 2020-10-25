Во что поиграть на телефоне: дорога в небе и Vertigo Racing

Мобильный телефон давно перестал быть исключительно средством коммуникации. Сегодня на смартфонах смотрят кино, создают и воспроизводят музыку и, конечно, играют.

АвтоОбоз нашел интересного представителя индустрии развлечений в карманном устройстве – Vertigo Racing – бесплатная игра, которая будет интересна не только автолюбителям. Скорее всего, о ней вы ничего не слышали – даже если любите иногда прокатиться с ветерком на виртуальном суперкаре. Но этот проект достоин отдельного внимания.

Гоночные игры, как правило, настроены на реализм и стремятся изо всех сил заставить нас поверить в происходящее на 6-дюймовом сенсорном экране. Идея не слишком потенциальная, поэтому лучше расслабиться и отправиться в мир фантазий на потрясающе красивой классической машине.

Vertigo Racing демонстрирует довольно загадочный сеттинг – дорога, по которой нам придется ехать, генерируется процедурно и, судя по всему, находится высоко в небе. Почему так происходит, нам никто не объясняет, сюжета и повествования здесь нет. Но от этого процесс не вводит нас в замешательство, а скорее кажется загадочным. Все, что нужно делать, – ехать вперед, как можно быстрее и дальше.

Среди местных пейзажей есть красивая заснеженная локация

Разработчики предусмотрели несколько важных параметров "живучести" транспортного средства: непосредственно здоровье машины, которое снижается после ударов, и количество топлива в бензобаке – оно пополняется после проезда через АЗС. Это необходимо сделать прежде чем закончится запас после предыдущей заправки. Просто и лаконично. Но мчаться нужно действительно быстро, что сулит опасность на резких поворотах. Каждая витиеватая трасса (всего их 10) норовит подкинуть коварный поворот, за которым скрывается обрыв (не забывайте – мы играем над облаками).

Поэтому важно вовремя сбрасывать скорость и затем быстро разгоняться. Кстати, поворачивать не придется – машина делает это сама, но успешность смены направления движения зависит от вашей реакции, интенсивности разгона и торможения.

Главная цель – добраться до АЗС, пока не закончилось топливо

Для совершенствования этих действий присутствует система кастомизации (скорость, прочность, расход топлива и прочее). Покупки по мере продвижения дальше становятся очень дорогими, как и трассы с автомобилями, которые также необходимо покупать. Транспортные средства заслуживают отдельного упоминания. Дизайнеры вдохновлялись лучшими образцами мирового автопрома середины прошлого столетия, поэтому автопарк выглядит без преувеличения потрясающе.

Кажется, что на таких моделях можно лишь неспешно катиться, но каждую машину придется помучить как следует – необходимо успеть до следующей заправки. Поэтому они скрепят, кренятся, шатаются и кажется вот-вот развалятся, но все же мчатся вперед по велению игрока, разгоняясь до 300 км/ч (если потратиться на доработку). Названия автомобилей также очень интересные и забавные: Вояж, Сицилиана, Руби, Пиккола, Фантасма. Кстати, кузов можно красить в любой цвет, но это не бесплатно. В любом случае, после прохождения различных трасс вы быстро наберете внутриигровую валюту для расходов на стайлинг.

Симпатичные машины составляют значительную часть привлекательности Vertigo Racing

Дороги в Vertigo Racing – еще одна сильная сторона. Пейзажи выглядят невероятно красиво. Все они очень разные: тропический, снежный, закатно-красный, тревожно сумеречный – каждая локация выдержана в особой стилистике. Цветовая гамма в игре довольно странная, оттенки кажутся нереалистичными и гипертрофированными. С другой стороны, вертиго – это головокружение, поэтому галлюциногенный эффект более чем уместен. Да и в сочетании с "небесной дорогой" эта странноватая цветовая гамма заставляет время от времени возвращаться к вопросу: что здесь вообще происходит? Почему мы едем в небе? Что приключилось с водителем прежде, если теперь он мчится высоко над облаками в окружении необычных деревьев?

Кроме одиночных заездов есть режим состязания с соперниками

Отвлечься от таких мыслей позволит саундтрек. Музыка в Vertigo Racing отличная. В сочетании с классическими автомобилями мотивы рок-н-ролла и блюза поднимают настроение и создают завершенный образ этой необыкновенно красивой и очень оригинальной игры. Есть мелкие огрехи. Например, иногда физика выдает неожиданный маневр – выбрасывает транспортное средство за пределы дороги, что оборачивается рестартом уровня (мы ведь высоко в небе). Чаще всего это происходит на повороте, которому предшествовал трамплин. Вы вроде успели оттормозить, но на высокой скорости Vertigo не может обработать действия игрока. В таких моментах стоит быть внимательнее.

Vertigo Racing пропитана ретро-стилем, который в конкретном случае обыграли очень интересно

Приятный бонус – совершенно бесплатный геймплей. При этом рекламы нет вовсе, и никто не предлагает заплатить, чтобы ее отключить. Вы самостоятельно можете просмотреть ролик, чтобы получить дополнительные монеты – стандартная и очень неназойливая практика. Платный пакет тоже есть, он предлагает удваивать вашу награду после каждого заезда, но большой необходимости в этом все же нет. Баланс, атмосфера и очень загадочный и необычный стиль в сочетании с великолепным звуковым оформлением никого не оставят равнодушным.

Плюсы:

Очаровательная графика

Стильная музыка

Необычная механика игры

Нет рекламы

Минусы:

С продвижением по карьере покупки дорожают

Иногда физика ведет себя неадекватно

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