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22 октября • обновлено в 10:13
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Внешность Skoda Octavia 2020 рассекречена — первое фото

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Дизайн Шкода Октавия 2020 модельного года теперь не секрет — обнаружено первое фото без камуфляжа.

Как сообщает чешский ресурс Auto Revue CZ, изображение новинки случайно разместили в запланированном онлайн-конфигураторе модели на сайте компании. Впрочем, именно таким образом зачастую новые авто и попадают в Сеть до премьеры.

Первое фото Skoda Octavia 2020 без камуфляжа

Первое фото Skoda Octavia 2020 без камуфляжа

https://www.autorevue.cz

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Собственно, официально долгожданный автомобиль представят 11 ноября — совсем скоро, поэтому утечку первого изображения можно назвать вполне закономерным событием.

Что можно сказать о дизайне? Внешне Skoda Octavia полностью соответствует распространенным ранее официальным эскизам и органично вписывается в современный модельный ряд чешского автопроизводителя.

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020

https://www.skoda-auto.com

Главный элемент — передние фары, которые стремятся к форме узкого треугольника. В сочетании с новой фальшрадиаторной решеткой "лицо" смотрится довольно эффектно и напоминает Skoda Scala 2019.

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020

https://www.skoda-auto.com

В целом облик, благодаря боковой линии остекления и ярко выраженным выштамповкам вдоль кузова, выглядит элегантно и воспринимается дороже и престижнее в сравнении с актуальной генерацией.

Интерьер Skoda Octavia 2020

Интерьер Skoda Octavia 2020

https://www.auto.cz/

Сообщается, что моторная гамма останется без изменений. Это говорит о бензиновых моторах мощностью 115-220 л.с. и дизельных установках на 89-184 л.с.

Интерьер Skoda Octavia 2020

Интерьер Skoda Octavia 2020

https://www.auto.cz/

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Skoda планирует стать еще более популярным брендом и готовит большое количество новинок:

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Тема
Новости автомира
Место
Чехия
Теги
Skoda авто
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