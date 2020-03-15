Новые дорожные камеры в Киеве фиксируют до 120 тысяч нарушений ПДД за сутки: озвучена статистика

Дорожные камеры видеофиксации, которые сейчас работают в Киеве в тестовом режиме, за одни сутки фиксируют от 60 до 120 тысяч нарушений ПДД.

Такую статистику озвучил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире ObozTV. Он напомнил, что с 1 мая видеофиксация на территории Киева и Киевской области заработает уже в полном объеме.

Шкиряк назвал "революционной" систему автоматической фиксации превышения скорости в столичном регионе, которую 12 марта представили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Сегодня в Киеве 20 камер работают в тестовом режиме. На протяжении суток они фиксируют на этих участках – вдумайтесь в цифру! – от 60 до 120 тысяч правонарушений. Каждые сутки! Вы можете себе представить тот масштаб нарушений ПДД, который сегодня происходит только в одном Киеве?" – подчеркнул он.

Советник главы МВД добавил, что с 1 мая еще 30 камер заработают по Киевской области.

"Мы назвали места, где будут находиться камеры – чтобы ни у кого не было вопросов. Обычно это места, где самые большие риски ДТП и совершения правонарушений", – уточнил Шкиряк.

Он также подтвердил, что за правонарушение будет отвечать собственник машины.

"Это уже вопрос владельца – кому он дает машину в пользование. И если какой-то друг-сват-брат во время его отсутствия нарушил, он должен выяснять уже с ним, требовать от этого водителя заплатить соответствующий штраф. Тут иначе не будет. Потому что фиксироваться будет в первую очередь номер автомобиля", – объяснил Шкиряк.

Кроме того, по его словам, камеры помогут выявлять угнанные автомобили.

"Если номер зафиксирован, а его нет в базе – значит, номер поддельный. Конечно, автомобиль с таким номером будет объявляться в розыск", – заверил он.

Центр фиксации нарушений скоростного режима president.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о системе видеофиксации подробнее и публиковал карту местонахождения камер в Киеве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!