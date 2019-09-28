В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком: фото крупного ДТП

В субботу, 28 сентября, в Умани, на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП.

Авария случилась из-за столкновения маршрутки Mercedes-Benz с грузовым автомобилем Daf. Об этом сообщила Патрульная полиция Черкасской области на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмированы 9 человек из автобуса Mercedes-Benz, они госпитализированы в Жашковского центральной районной больницы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия.

Согласно же данным Национальной полиции, в результате аварии травмы получили пять человек.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 286 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате аварии получили травмы 11 человек.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. На время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Умань-Киев, находились 10 пассажиров и водитель", — говорится в сообщении.

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком ch.npu.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком dsns.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком dsns.gov.ua

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

В Умани маршрутка столкнулась с грузовиком facebook.com/cherkasypatrulpolice

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре произошло смертельное ДТП. Известно, что машину согнуло пополам.

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