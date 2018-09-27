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В Украине заработали новые правила парковки: в чем суть

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В четверг, 27 сентября, вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств".

Так, он был принят 21 декабря 2017 года и опубликован в газете "Голос Украины" 31 марта 2018.

Документ предусматривает разрешение полиции эвакуировать автомобили, препятствующие движению транспорта, передает ТСН.

В Украине заработали новые правила парковки: в чем суть

Что будет с автомобилем

Эвакуация может осуществляться, если авто находится: на проезжей части в 2 и больше рядов, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, на эстакаде, на мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

Кроме того, обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении. Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Какие штрафы

Согласно законопроекту, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, влечет за собой наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковку.

Парковка на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет за собой наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги пользования парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам с парковки запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Возврат транспортного средства производится после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению автомобиля.

Во сколько обойдется хранение

Стоимость услуг транспортировки автомобиля:

– до 2-х тонн – 600 грн,

– от 2-х до 3-х тонн – 700 грн,

– от 3-х тонн - 850 грн.

Стоимость хранения автомобиля с 1-й по 7-е сутки - 120 грн в сутки и 20 грн за каждые следующие сутки. Стоимость без НДС.

Таким образом, минимальная стоимость оплаты стоимости услуг по эвакуации составит 864 грн с НДС без учета суммы наложенного штрафа за нарушения ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы высказались за усиление наказания за неправильную парковку.

Читайте все новости по теме "ПДД" на OBOZREVATEL.

Темы
ПДДпарковка в Киеве
Место
Украина
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